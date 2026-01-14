Alexa Torres se quiebra y las reacciones no se hacen esperar en La casa de los famosos Colombia 3

Alexa Torres rompió en llanto durante su semana de liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3. La creadora de contenido se mostró visiblemente afectada luego de intentar organizar a sus compañeros con los quehaceres del hogar.

¿Qué le pasó a Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 3?

La influencer había manifestado previamente que se sentía cansada y abrumada por la responsabilidad que implicaba su rol como líder.

Durante estos tres días, se le vio comprometida con la organización de la casa, revisando tareas y tratando de mantener el orden entre los participantes.

Sin embargo, esta situación le generó incomodidad, pues aseguró que le preocupaba estar constantemente detrás de los demás.

Así reaccionó La casa de los famosos Colombia tras el llanto de Alexa Torres (Foto: Canal RCN)

El momento más tenso se dio tras una diferencia en la cocina, episodio que terminó afectándola emocionalmente y provocó que rompiera en llanto, sorprendiendo a varios de sus compañeros.

Luego, ya en el baño, Alexa expresó entre lágrimas: “Llevo toda mi vida escuchando que soy una amargada, porque grito, que me estreso, y estoy tratando”.

Además, aclaró que en ningún momento ha tenido la intención de hablarles mal, sino de dar indicaciones relacionadas con las labores normales.

¿Cuál fue la reacción de los otros participantes al ver a Alexa Torres llorar en La casa de los famosos?

La reacción de sus compañeros no se hizo esperar. Lorena Altamirano se acercó a Alexa y le explicó que, por su forma de hablar y su acento, algunas personas podrían interpretar sus palabras de una manera distinta.

“La gente se siente como atac@da, siente que la están regañando”, le comentó.

Entre lágrimas, Alexa respondió: “Yo no quiero ser la mala”.

Por su parte, Sara Uribe también intervino para apoyarla y le recordó la importancia de su rol de esta semana dentro de La casa de los famosos: “Usted es la líder”.

Valentino Lázaro también reaccionó intentando calmar a la creadora de contenido y expresó una frase que llamó la atención: “El que te llora te domina”.

Mientras tanto, Juan Palau se acercó para abrazarla y brindarle apoyo en medio del momento emocional que vivía la influencer.