Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torres se quiebra y las reacciones no se hacen esperar en La casa de los famosos Colombia 3

Alexa Torres se quebró como líder en La casa de los famosos, lo que generó reacción entre sus compañeros.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionaron participantes de La casa de los famosos Colombia al ver llorar a Alexa Torres
Así reaccionó La casa de los famosos Colombia tras el llanto de Alexa Torres (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torres rompió en llanto durante su semana de liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3. La creadora de contenido se mostró visiblemente afectada luego de intentar organizar a sus compañeros con los quehaceres del hogar.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 3?

La influencer había manifestado previamente que se sentía cansada y abrumada por la responsabilidad que implicaba su rol como líder.

Durante estos tres días, se le vio comprometida con la organización de la casa, revisando tareas y tratando de mantener el orden entre los participantes.

Artículos relacionados

Sin embargo, esta situación le generó incomodidad, pues aseguró que le preocupaba estar constantemente detrás de los demás.

Así reaccionaron participantes de La casa de los famosos Colombia al ver llorar a Alexa Torres
Así reaccionó La casa de los famosos Colombia tras el llanto de Alexa Torres (Foto: Canal RCN)

El momento más tenso se dio tras una diferencia en la cocina, episodio que terminó afectándola emocionalmente y provocó que rompiera en llanto, sorprendiendo a varios de sus compañeros.

Luego, ya en el baño, Alexa expresó entre lágrimas: “Llevo toda mi vida escuchando que soy una amargada, porque grito, que me estreso, y estoy tratando”.

Además, aclaró que en ningún momento ha tenido la intención de hablarles mal, sino de dar indicaciones relacionadas con las labores normales.

¿Cuál fue la reacción de los otros participantes al ver a Alexa Torres llorar en La casa de los famosos?

La reacción de sus compañeros no se hizo esperar. Lorena Altamirano se acercó a Alexa y le explicó que, por su forma de hablar y su acento, algunas personas podrían interpretar sus palabras de una manera distinta.

Artículos relacionados

“La gente se siente como atac@da, siente que la están regañando”, le comentó.

Entre lágrimas, Alexa respondió: “Yo no quiero ser la mala”.

Por su parte, Sara Uribe también intervino para apoyarla y le recordó la importancia de su rol de esta semana dentro de La casa de los famosos: “Usted es la líder”.

Así reaccionaron participantes de La casa de los famosos Colombia al ver llorar a Alexa Torres
Así reaccionó La casa de los famosos Colombia tras el llanto de Alexa Torres (Foto: Canal RCN)

Valentino Lázaro también reaccionó intentando calmar a la creadora de contenido y expresó una frase que llamó la atención: “El que te llora te domina”.

Mientras tanto, Juan Palau se acercó para abrazarla y brindarle apoyo en medio del momento emocional que vivía la influencer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La carta que reconfortó a la hermana de Yeison Jiménez tras la partida del artista Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez recibe una conmovedora carta de condolencias, ¿qué dice?

La hermana de Yeison Jiménez compartió una carta redactada por un reconocido escritor, quien le dedicó un profundo mensaje.

Mamá de Yeison Jiménez conmueve. Yeison Jiménez

Mamá de Yeison Jiménez confesó que presintió la partida de su hijo a través de una canción

Mamá de Yeison Jiménez estremeció al contar que presentía la pérdida de un ser querido por medio de una canción.

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Sacerdote en el ojo del huracán tras comentario sobre la muerte de Yeison Jiménez: "¿qué se llevó?"

Recientemente, un sacerdote hizo una reflexión durante una eucaristía en la que habló sobre el fallecimiento del cantante de música popular.

Lo más superlike

Reconocida cantante sorprendió al dar el sí con su perro. Talento internacional

¡Se casó con su mascota! Reconocida cantante sorprendió al dar el sí con su perro

Famosa cantante celebró sus 50 años con boda simbólica con su perro, sorprendiendo a seguidores con íntima ceremonia.

Valentino Lázaro conmueve tras hablar de su pasado en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino Lázaro termina llorando tras intensa charla con Sara Uribe en La casa de los famosos

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo Yeison Jiménez

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27