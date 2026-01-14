Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Quintero rompe el silencio y habla de las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul

Juanse Quintero reaccionó a los comportamientos de Valentino Lázaro con Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanse Quintero dio su opinión sobre Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia
Juanse Quintero reaccionó a las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul (Fotos: Canal RCN)

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, reveló lo que piensa sobre Valentino Lázaro tras sus recientes comportamientos con la actriz durante su participación en La casa de los famosos Colombia 3.

¿Juanse Quintero reaccionó a las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul?

Recientemente inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y desde su estreno no ha dejado de generar conversación.

Incluso antes de comenzar el reality, ya existían tensiones entre la actriz Johanna Fadul y el creador de contenido Valentino Lázaro, quienes habían protagonizado varios inconvenientes.

Se conoció que Valentino lanzó fuertes acusaciones y comentarios en contra de la actriz tras un viaje que ella realizó, situación que en su momento provocó una ola de reacciones en redes sociales y dividió opiniones.

Juanse Quintero dio su opinión sobre Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia
Juanse Quintero reaccionó a las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul(Foto: AFP)

Más adelante, una vez ambos ingresaron oficialmente a La casa de los famosos Colombia 3, Valentino, a quien se le otorgó el poder de acomodar a los participantes en las habitaciones, sorprendió a muchos al escoger a Johanna también para ‘Calma’.

¿Qué dijo Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, sobre Valentino Lázaro?

Esta acción no pasó desapercibida y generó una reacción inmediata por parte del esposo de la actriz, Juanse Quintero, quien publicó un video en el que expresó su opinión sobre lo ocurrido.

En sus declaraciones, Juanse dejó clara su postura frente a la situación y habló del tema junto a su familia. En el video manifestó no estar de acuerdo con el comportamiento de Valentino Lázaro, asegurando que, según su percepción y la de su entorno, el creador de contenido se aprovecha de la fama de otras personas.

Además, recordó que en algún momento tuvo una relación cordial con él. “Yo me saludaba bien con él y luego intentó ofenderme, pero no me molesta que me ataquen a mí, me molesta que ofenda a mi esposa”, expresó.

Juanse Quintero dio su opinión sobre Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia
Juanse Quintero reaccionó a las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul (Foto: Canal RCN)

Durante el video, Juanse también mencionó que Valentino ha tenido varios conflictos con mujeres en el pasado, además defendió a Marcela Reyes tras las palabras que la influencer le lanzó en el día uno: “por encima de todo está Dios”.

Por su parte, los familiares que lo acompañaban en la grabación coincidieron en su opinión y señalaron que consideran a Valentino Lázaro como una persona insegura, que recurre a este tipo de comportamientos para sentirse importante en su vida personal y pública.

