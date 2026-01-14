Juanse Quintero rompe el silencio y habla de las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, reveló lo que piensa sobre Valentino Lázaro tras sus recientes comportamientos con la actriz durante su participación en La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿Juanse Quintero reaccionó a las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul?

Recientemente inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y desde su estreno no ha dejado de generar conversación.

Incluso antes de comenzar el reality, ya existían tensiones entre la actriz Johanna Fadul y el creador de contenido Valentino Lázaro, quienes habían protagonizado varios inconvenientes.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

Se conoció que Valentino lanzó fuertes acusaciones y comentarios en contra de la actriz tras un viaje que ella realizó, situación que en su momento provocó una ola de reacciones en redes sociales y dividió opiniones.

Juanse Quintero reaccionó a las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul(Foto: AFP)

Más adelante, una vez ambos ingresaron oficialmente a La casa de los famosos Colombia 3, Valentino, a quien se le otorgó el poder de acomodar a los participantes en las habitaciones, sorprendió a muchos al escoger a Johanna también para ‘Calma’.

¿Qué dijo Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, sobre Valentino Lázaro?

Esta acción no pasó desapercibida y generó una reacción inmediata por parte del esposo de la actriz, Juanse Quintero, quien publicó un video en el que expresó su opinión sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados Fredy Guarín Fredy Guarín revela el angustiante robo en su finca y comparte lo que grabaron las cámaras

En sus declaraciones, Juanse dejó clara su postura frente a la situación y habló del tema junto a su familia. En el video manifestó no estar de acuerdo con el comportamiento de Valentino Lázaro, asegurando que, según su percepción y la de su entorno, el creador de contenido se aprovecha de la fama de otras personas.

Además, recordó que en algún momento tuvo una relación cordial con él. “Yo me saludaba bien con él y luego intentó ofenderme, pero no me molesta que me ataquen a mí, me molesta que ofenda a mi esposa”, expresó.

Juanse Quintero reaccionó a las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul (Foto: Canal RCN)

Durante el video, Juanse también mencionó que Valentino ha tenido varios conflictos con mujeres en el pasado, además defendió a Marcela Reyes tras las palabras que la influencer le lanzó en el día uno: “por encima de todo está Dios”.

Por su parte, los familiares que lo acompañaban en la grabación coincidieron en su opinión y señalaron que consideran a Valentino Lázaro como una persona insegura, que recurre a este tipo de comportamientos para sentirse importante en su vida personal y pública.