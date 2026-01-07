Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Indirecta para el Agropecuario? Aida Victoria Merlano presume los lujos en los que crece Emiliano

Aida Victoria Merlano mostró en redes la vida de lujos de Emiliano y algunos creen que fue un mensaje para el Agropecuario.

Aida Victoria Merlano muestra a su hijo.
Aida Victoria Merlano muestra a su hijo con una canción que fue interpretada como indirecta para su expareja. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano emocionó al presumir los lujos y las comodidades con las que crece su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano se muestra muy feliz.
Aida Victoria Merlano se muestra muy feliz en su etapa de mamá primeriza. (Foto Canal RCN)

¿Qué lujos mostró Aida Victoria Merlano junto a su hijo Emiliano?

Mediante una fotografía la influenciadora muestra que a su hijo no le falta nada y mucho menos un buen transporte.

La imagen está acompañada por un corrido que habla de no envidiar las cosas materiales de los demás y que se enfoquen en seguir su propio camino.

La canción fue interpretada por algunos internautas como una indirecta para su expareja Juan David Tejada.

¿El Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, está junto a Yina Calderón?

Por su parte, El Agropecuario fue visto junto a Yina Calderón disfrutando y compartiendo en un hotel en Guatapé, Antioquia.

Este encuentro ha generado toda clase de reacciones debido a que inicialmente Yina se había referido al Agropecuario como su “cuñado”, insinuando que Tejada estaba con su hermana Juliana Calderón.

Sin embargo, las historias juntos confundieron a los internautas, que no saben si está con Juliana, con Yina o si simplemente se trata de una amistad.

Las imágenes compartidas por Yina los muestran muy cercanos en una piscina y acompañadas de corazones, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Ninguno de los dos se ha referido directamente a la situación, aunque esta mañana compartieron un video paseando en moto acuática, confirmando que siguen en Guatapé.

Mientras tanto, Juan David Tejada también ha dado de qué hablar. Luego de que Aida apareciera en un stream con Westcol, Tejada compartió una historia en la que aseguró que pronto revelará muchas cosas que sabe y piensa, dejando abierta la expectativa de nuevas declaraciones.

Por ahora, Aida Victoria no se ha pronunciado sobre estas situaciones, pero sus seguidores están atentos a cualquier declaración.

Además, la empresaria continúa expandiendo su presencia en otros ámbitos, como la literatura, con el lanzamiento de su libro "Los amores de Victoria", donde relata experiencias positivas y negativas de sus relaciones amorosas.

Ayer, Aida estuvo de compras junto a su hijo Emiliano y se les vio muy felices compartiendo un baile en medio de la jornada.

Ese momento, espontáneo y lleno de ternura, reforzó la imagen de Aida como madre dedicada, mostrando que más allá de los lujos y las polémicas, su prioridad sigue siendo disfrutar de la compañía de su hijo.

Aida Victoria Merlano sacó su primer libro.
Aida Victoria Merlano sacó su primer libro sobre sus relaciones amorosas. (Foto Canal RCN)
