Juliana Calderón mostró su tristeza en el homenaje para su pareja y Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón y pareja de Juan Manuel Rodríguez, uno de los integrantes del equipo de Yeison Jiménez que murió junto al cantante en el accidente aéreo, se mostró conmovida en medio del homenaje que se realiza en el Movistar Arena.

Juliana Calderón mostró su presencia en el homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

¿Qué mostró Juliana Calderón sobre el homenaje a su novio fallecido junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo?

La influenciadora compartió un emotivo video desde adentro del lugar, al lado de los féretros y de la foto de Juan Manuel Suárez, que era primo del artista y su productor audiovisual.

Juliana Calderón ha mantenido en reserva los motivos que la llevaron a ocultar su relación con el primo de Yeison Jiménez.

“Dios te tiene un paraíso”, escribió Juliana Calderón en su publicación.

El evento, gratuito y abierto al público, se desarrollará durante todo el día con presentaciones musicales y palabras de quienes compartieron momentos con el cantante en vida.

Desde el mediodía, las puertas del Movistar Arena se abrieron para recibir a los seguidores, y en cuestión de minutos el aforo comenzó a completarse.

Muchos admiradores incluso pasaron la noche a las afueras del recinto para asegurarse de vivir de cerca la despedida de su ídolo musical.

¿Cómo fue despedido Yeison Jiménez por parte de su familia?

Tras la llegada del cuerpo de Yeison Jiménez a Bogotá, la familia organizó una despedida privada el 13 de enero, en compañía de sus allegados más cercanos.

Su hermana Lina Jiménez mostró en una fotografía cómo se vivió ese momento de dolor y tristeza y también dejó ver que Yeison Jiménez recibió el último adiós con los símbolos que lo acompañaron siempre, como su sombrero y una pintura montando su caballo favorito.

Este espacio fue fundamental para la familia, que quiso rendirle un homenaje sobrio y respetuoso antes de abrir las puertas a la multitud de seguidores que esperan darle el adiós.

La memoria de Yeison Jiménez seguirá viva en cada canción, en cada escenario y en cada persona que lo recuerde.

Su legado se mantiene intacto gracias a la unión de su familia, sus colegas y sus seguidores, quienes se encargan de que su voz nunca se apague.