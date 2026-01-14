Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Yeison Jiménez confesó que presintió la partida de su hijo a través de una canción

Mamá de Yeison Jiménez estremeció al contar que presentía la pérdida de un ser querido por medio de una canción.

Mamá de Yeison Jiménez conmueve.
(Foto Canal RCN)

Desde el mediodía de este 14 de enero, se abrieron las puertas del Movistar Arena para rendirle homenaje al cantante Yeison Jiménez y algunos de los integrantes de su equipo de trabajo quienes perdieron la vida en un trágico accidente el pasado 10 de enero.

Mamá de Yeison Jiménez habló sobre una canción.
(Foto Canal RCN)

El homenaje fue organizado por el resto de su equipo y por sus familiares que quisieron que el artista fuera despedido por su público.

¿Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez en el homenaje póstumo?

Durante el evento, la mamá de Yeison Jiménez se subió al escenario y con mucha fuerza y valentía le dedicó unas palabras a su hijo y a los asistentes.

La madre del cantante confesó que unos días antes del incidente le había estado apareciendo con frecuencia una canción cuya letra parecía escrita para dedicársela a un ser querido que ya no está, pero nunca imaginó que esa melodía terminaría siendo para él.

Además, le prometió que el día que se encuentren se la cantará. El momento emocionó a los asistentes que aplaudieron la fuerza de la madre de Yeison.

Además, la pequeña hija del artista, en medio del homenaje, también tomó el micrófono y pidió a todos los seguidores de su padre que recen mucho por él y por su eterno descanso.

“Quiero decirte en este momento desde el fondo de mi corazón que te la dedico por siempre y el día que nos encontremos, te prometo que te la cantaré”, expresó la mamá de Yeison Jiménez.

La respuesta de los asistentes fue inmediata y conmovedora. Miles de personas llegaron desde diferentes ciudades para despedir al cantante que marcó la música popular en Colombia.

Con globos blancos, pancartas y flores, los seguidores acompañaron cada instante del homenaje.

El ambiente estuvo cargado de nostalgia, pero también de gratitud hacia un artista que supo conectar con la gente a través de sus canciones y su sencillez.

La esposa del artista, Sonia Restrepo, también se acercó al ataúd en un momento que conmovió a todos los presentes.

Yeison Jiménez fue parte del Megaland 2025.
(Foto Canal RCN)
