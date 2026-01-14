El Agropecuario sorprende luciendo una pijama que dividió opiniones en redes

Juan David Tejada, más conocido en el mundo digital como El Agropecuario, se ha vuelto tema de conversación en redes, luego de subir una foto luciendo una pijama que despertó miles de reacciones.

¿Qué pijama usó El Agropecuario que dividió opiniones tras publicarla en redes sociales?

El empresario Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y expareja de Aída Merlano, se ha mostrado en las últimas semanas compartiendo distintos momentos con sus hijos en diversas actividades.

El Agropecuario dividió las opiniones en redes al compartir una imagen luciendo una curiosa pijama. (Foto: Freepik)

En una de sus publicaciones más recientes, el empresario compartió una escena junto a Emiliano, hijo de la influencer barranquillera, en donde se le ve recostado en su cama mientras el bebé duerme sobre su pecho, en un momento de ternura que llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen, el hombre aparece luciendo una pijama con huellitas de perro, mientras Emiliano viste una pijama enteriza. La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje en el que destacó que se trató de un momento único.

Sin embargo, esta instantánea dividió las opiniones en redes por la pijama que lució el ganadero.

¿Qué opiniones surgieron en redes a raíz de la pijama que lució El Agropecuario?

Varios seguidores de Juan David, acudieron en medio de los comentarios para destacar que su pijama era muy tierna y que era perfecta para la ocasión compartida con su hijo.

Otros, en cambio, aprovecharon el momento para resaltar el parecido del pequeño con él e incluso mencionar de manera jocosa que no se veía tan atractivo como en otras ocasiones.

¿Por qué terminaron Aida Merlano y El Agropecuario?

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, terminaron su relación poco tiempo después del nacimiento de su hijo Emiliano.

En un inicio, ambos aseguraron que la separación se dio de manera consensuada y en buenos términos, descartando rumores sobre infidelidades o conflictos relacionados con la paternidad.

Aida Merlano terminó su relación con El Agropecuario días después del nacimiento de Emiliano. (Foto: Canal RCN)

No obstante, con el paso de los meses la ruptura tomó un tono más tenso, luego de que Merlano expusiera conversaciones privadas y señalara desacuerdos en la relación y en la dinámica como padres.

Por su parte, Tejada ha defendido su rol en la vida del menor, afirmando que las diferencias personales fueron determinantes en la decisión de separarse.