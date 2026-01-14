Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso se unen en tarima para rendirle homenaje a Yeison Jiménez

Los cantantes de música popular Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso se unieron en el escenario para rendirle homenaje a su colega Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez es homenajeado con música por parte de sus colegas. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo fue la presentación de Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso en el homenaje póstumo de Yeison Jiménez?

El junte se dio en medio del emotivo evento que organizó la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez para darle el último adiós frente a su fanaticada.

El encuentro se dio en el Movistar Arena y tuvo la presencia de personalidades del entretenimiento y de la música.

Luego de las sentidas palabras de sus familiares, muchos de los artistas se subieron a la tarima para cantarle por una última vez a Yeison.

Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso decidieron unirse en una sola voz y honrar a su amigo con canciones.

En el video compartido en la cuenta de Instagram de Pipe Bueno, se les puede ver en plena presentación mientras expresa que el género regional colombiano está más unido que nunca.

El homenaje para Yeison irá hasta las 10 de la noche y tuvo un lleno total. Miles de personas de todas las partes de Colombia se dieron cita para despedir a este joven ídolo musical.

“El género regional colombiano más unido que nunca”, escribió Pipe Bueno en su publicación.

La unión de tres figuras tan importantes como Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso reafirma que la partida de Yeison deja un legado que será recordado por generaciones.

Este tipo de encuentros fortalecen la identidad musical del país y demuestran que la música popular ha logrado consolidarse como un movimiento que trasciende.

¿Cómo avanzan las investigaciones del accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez?

Por ahora, las autoridades continúan trabajando para esclarecer los motivos del accidente aéreo en el que perdió la vida Yeison Jiménez y algunos miembros de su grupo de trabajo.

Las investigaciones buscan determinar las causas técnicas y humanas que pudieron haber influido en el siniestro, mientras se recopilan testimonios y pruebas que permitan dar claridad a lo sucedido.

El hecho ha generado conmoción en la industria musical y entre sus seguidores, quienes aún intentan asimilar la noticia.