Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá terminó en medio de disturbios

Homenaje a Yeison Jiménez culminó a las 7 p.m. en medio de disturbios que alteraron el orden y generaron preocupación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá se salió de control y terminó en disturbios
Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá se salió de control y terminó en disturbios. (Foto Canal RCN | Freepik)

Este miércoles 14 de enero se realizó un emotivo homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo. Aunque el evento transcurrió con tranquilidad, su cierre estuvo marcado por disturbios que alteraron el orden y generaron preocupación entre los asistentes.

¿Qué se sabe de los disturbios ocurridos en el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

El homenaje a Yeison Jiménez que inicio en horas de la mañana de este miércoles 14 de enero dentro de las instalaciones del Movistar Arena en el que se reunieron amigos cercanos y colegas del artista, además de familiares y miles de fanáticos terminó a las 7 p.m., pese a que estaba planeado hasta las 10 p.m., por temas de salubridad, así lo anunció el equipo del difunto artista por medio de sus redes sociales oficiales.

yeison Jiménez homenaje
Despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena/AFP: Rodrigo Varela

“Gracias a todos por su cariño y amor infinito. Por temas de salubridad el homenaje musical a nuestro artista Yeison Jiménez debe terminar a las 7 p.m.”

Poco tiempo después en redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban disturbios que alteraron el orden público mientras miles de fanáticos se encontraban fuera del recinto. Allí, camiones del ESMAD arrojaron chorros de agua para retirar a las personas del lugar.

Sin embargo, se desconoce el motivo exacto que desencadeno en la activación de la unidad especializada de la Policía Nacional.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Recordemos que Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero tras sufrir un accidente aéreo poco después de abordar su avioneta en compañía de cuatro miembros de su equipo y el capitán de la aeronave en Boyacá.

Tras el siniestro, el cuerpo fue entregado a sus familiares luego de que Medicina Legal confirmara su identidad. Posteriormente, fue trasladado a Bogotá, donde recibió sepultura en una ceremonia privada, acompañada únicamente por familiares y amigos cercanos.

La partida de Yeison Jiménez deja un profundo vacío en la música popular colombiana, donde su voz y sus canciones marcaron a miles de seguidores que hoy lamentan su inesperada ausencia.

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’
Así han recordado a Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN
