Participante fue enviada directo a placa por Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia

En el primer miércoles de nominación, Johanna Fadul no dudó en tomar decisiones importantes y dejar a una participante en riesgo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026.
Johanna Fadul usó su poder y envió a la placa a Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes se enfrentaron a su primera gala de nominación, una noche en la que muchos jugaron estratégicamente y dos famosos utilizaron importantes poderes para jugar sin miedo a nada.

¿A quién nominó Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul, una de las participantes que en el primer capítulo obtuvo uno de los poderes más interesantes, el de nominar a uno de sus compañeros, este miércoles recibió la orientación de Carla Giraldo y Marcelo Cezán para que hiciera uso de esta ventaja.

Dicho esto, la actriz utilizó su poder para enviar directo a la placa de nominados a Yuli Ruiz, argumentando que, a lo largo de estos dos días de convivencia, es poco lo que ha podido compartir con ella.

¿Yuli Ruiz quedó en riesgo de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026?

Con la decisión de Johanna, Yuli quedó automáticamente en riesgo de ser la primera eliminada de esta primera temporada, junto a los demás participantes que también quedaron en riesgo de abandonar la competencia, pues además de conocerse la decisión de Fadul, el público, los mismos participantes y la líder de la semana, nominaron a otro grupo.

En este orden de ideas, la primera placa de nominados de esta tercera temporada quedó con los siguientes nombres: Renzo Meneses, Valerie de la Cruz (Beba), Marilyn Patiño, Nicolás Arrieta, Yuli Ruiz y Lorena Altamirano.

¿Qué participantes fueron nominados por el público, por la casa y por el líder en La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, aunque los presentadores no revelaron detalles a los participantes de la razón por la que cada participante quedó nominado, antes de cerrar la gala se dirigieron al público para explicar este tema con detalle.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026.
Yuli Ruiz fue enviada a placa por Johanna Fadul. Foto | Canal RCN.

En primer lugar, Nicolás fue nominado por Renzo en el primer capítulo luego de que adquiriera un poder. Por su parte, Marilyn y Renzo fueron nominados por el público, Luisa y Lorena por la casa y finalmente Beba, quien fue nominada por Alexa Torrex.

