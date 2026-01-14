Eidevin López usó su poder y vetó a Juanse Laverde durante la gala de nominación: descubre qué significa

Este miércoles 14 de enero se realizó la primera jornada de nominaciones en La casa de los famosos Colombia 2026, donde los participantes debían votar por el famoso que querían ver en la placa de nominados. La dinámica tuvo un giro inesperado cuando Eidevin López hizo uso de su poder de veto de nominación.

¿Qué es el poder de veto de nominación que obtuvo Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

El poder de veto de nominación consiste en impedir que uno de los compañeros en competencia no pueda nominar, vetándolo así de este “derecho” que tienen cada semana en la competencia para expresar sus motivos por el cual deciden que X participante ingrese a placa.

Eidevin López activa su poder de veto: esto le pasó a Juanse Laverde. (Foto Canal RCN).

Este poder fue obtenido por Eidevin López durante la primera gala de La casa de los famosos Colombia que se llevó a cabo el pasado lunes 12 de enero por el Canal RCN luego de participar en un juego que trataba de ubicarse bajo unos globos (uno para cada famoso) y luego estallarlo para ver qué determinaba la suerte para cada uno.

¿A quién vetó Eidevin López en La casa de los famosos Colombia y por qué?

Durante la gala del 14 de enero, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le pidieron a Eidevin López que usara su poder de veto de nominación para evitar que un famoso participara en la primera ronda de nominaciones de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Conoce por qué Eidevin López decidió vetar a Juanse Laverde en la gala de nominación. (Foto Canal RCN).

Con el tiempo en su contra y la presión de tomar una decisión inmediata, Eidevin decidió vetar a Juanse Lavede. Su motivación fue que, de no hacerlo, Juanse podría votarlo a él y aumentar el riesgo de que quedara nominado.

Eidevin explicó: “Siento que podría nominarme a mí, ya que me ha cuestionado sobre si soy o no hombre y sobre si soy gay, pero yo soy un varón”.

Así, Eidevin López usó su veto para protegerse de posibles votos en su contra, dejando fuera de la nominación a Juanse Lavede.