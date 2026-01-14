Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex sorprendió al predecir su liderazgo de la semana en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Alexa Torrex sorprendió al prever su liderazgo de la semana en La casa de los famosos 3 y sus palabras hoy generan conversación.

Alexa Torrex predijo su liderazgo de la semana / (Foto del Canal RCN)

Alexa Torrex habló acerca de su primer liderazgo en La casa de los famosos 2026, un momento que llamó la atención de los internautas luego de que se conocieran las palabras que expresó antes de ingresar al reality.

¿Cómo se convirtió Alexa Torrex en la primera Líder de la semana?

Durante el estreno del reality, emitido el lunes 12 de enero por el Canal RCN, los participantes enfrentaron la primera prueba que definiría al Líder de la Semana. El resultado dejó a Alexa Torrex con un rol clave dentro de la competencia, marcando el inicio de su participación estratégica.

El liderazgo se definió a través de una dinámica de azar guiada por los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Los participantes se ubicaron en círculos marcados en el suelo y, con una varita, debían pinchar globos que contenían tarjetas con distintos poderes.

Alexa Torrex, primera Líder de la semana / (Foto del Canal RCN)

Al realizar el ejercicio, Torrex encontró la tarjeta que la catalogaba como Líder de la Semana, obteniendo inmunidad y un rol determinante dentro de la casa. Los internautas señalaron que este resultado cambió las expectativas iniciales sobre su permanencia en la competencia durante los primeros días.

¿Qué beneficios obtuvo Alexa Torrex?

Ser Líder de la Semana implica ventajas estratégicas importantes dentro del reality. En el caso de Alexa Torrex, estos beneficios incluyen inmunidad absoluta durante la semana, acceso a la habitación del poder y la posibilidad de ejercer decisiones clave.

Alexa Torrex obtuvo el título de líder de la semana / (Fotos del Canal RCN)

Entre sus atribuciones están: el poder de salvación, el poder de nominación y el poder de intercambio, elementos que influyen directamente en el rumbo del juego. Estas facultades permiten al líder incidir en la convivencia y en la permanencia de los participantes.

¿Qué dijo Alexa Torrex?

Tras el anuncio, en la cuenta de Instagram de Alexa Torrex se publicó un video que llamó la atención de los internautas, quienes se preguntaron cómo fue grabado si los participantes no tienen acceso a celular dentro del reality. Poco después, se reveló que la influencer habría grabado el video con anticipación, manifestando su victoria.

“Nos ganamos nuestro primer liderazgo. Antes de entrar yo ya me lo estaba soñando y perseverando por conseguirlo, porque tener un liderazgo es muy importante dentro de la casa”

También mencionó que buscará dar lo mejor de sí para que la convivencia funcione y resaltó que asume la competencia con seriedad, destacando su carácter competitivo dentro del juego.

Este mensaje provocó comentarios y conversaciones en redes sociales, donde los internautas afirman que “las palabras tienen poder”, pues señalan que hablar del liderazgo antes de ingresar al reality deja en evidencia su capacidad de materializar sus sueños.

