Yina Calderón y Karina García revelan qué piensan de los participantes de La casa de los famosos 3

Yina Calderón y Karina García hablaron acerca de los participantes de La casa de los famosos 2026 en un video del Canal RCN.

Yina Calderón y Karina García hablan sobre los participantes de La casa de los famosos 3
Yina Calderón y Karina García hablaron acerca de los participantes de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

E

n un video compartido por el Canal RCN, Yina Calderón y Karina García sorprendieron al compartir sus opiniones sobre los participantes de La casa de los famosos 2026. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales.

¿Cuándo fue el estreno de La casa de los famosos 2026?

La tercera temporada de La casa de los famosos se estrenó el lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. y se transmite por el Canal RCN en televisión abierta. Sus presentadores son Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes acompañan a los participantes durante las galas y los momentos principales de la convivencia.

Así fue el estreno de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

El reality puede seguirse las 24 horas a través de la aplicación oficial del Canal RCN, donde los seguidores observan el comportamiento de los participantes en tiempo real.

¿Qué dijo Yina Calderón acerca de los participantes de La casa de los famosos?

Yina Calderón expresó que no tiene una percepción favorable sobre la mayoría de los concursantes. Según afirmó, considera que varios participantes están sobreactuando, lo cual considera negativo, pues, para ella, uno de los aspectos más relevantes es que cada integrante se muestre tal como es, con sus cualidades y defectos.

"Lo más importante es que sean ellos, que les fluya, con defectos o con cualidades, pero que sean ellos. Y yo lo veo un poquito embolatado. Esperemos a ver qué pasa", dijo.

Yina Calderón habla acerca de los participantes de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La exparticipante del reality también señaló que, a pesar de su opinión sobre el elenco, espera que esta temporada logre desarrollarse sin necesidad de imitaciones constantes con la segunda temporada y que los nuevos famosos encuentren su propio camino dentro del formato.

¿Qué dijo Karina García acerca de los participantes de La casa de los famosos?

Por su parte, Karina García manifestó una postura más optimista frente a los participantes.

Comentó que percibe una variedad de personalidades y que esta combinación podría generar situaciones de interés a lo largo del programa. Para ella, el punto clave también está en que los concursantes actúen de forma genuina y no interpreten personajes.

Karina agregó que siente expectativa positiva por el desarrollo del reality y aseguró que algunos nombres le llaman la atención por su trayectoria, destacando que en esta temporada, hay hombres que le parecen sumamente atractivos.

"Están churros, o sea, yo los veo lindos, o sea, pues no sé. Siento que este año están más lindos que el año anterior", destacó

Estas declaraciones han aumentado el interés de los internautas por seguir de cerca todas las interacciones que se generan a raíz de La casa de los famosos 2026. Los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

