Karina García sorprende al enviarle un mensaje inesperado a Alejandro Estrada: “eres divino”

Durante su participación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, Karina García reveló su opinión acerca de algunos participantes del reality. La influencer sorprendió al mostrar cierto interés en Alejandro Estrada y revelar qué piensa de él.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Qué dijo Karina García sobre La casa de los famosos 2026?

Karina García aseguró que la tercera temporada cuenta con participantes más atractivos y con mayor presencia dentro de la casa que en temporadas anteriores. Comentó que algunos concursantes le llaman la atención y que esta edición promete ofrecer buen contenido.

Karina García habla sobre los participantes de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Entre los concursantes que más captaron su interés, Karina destacó a Alejandro Estrada, resaltando que su participación podría ser diferente a la de otros. La influencer no dudó en compartir lo que piensa de él, llamando la atención de los internautas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

¿Qué opina Karina García sobre Alejandro Estrada?

La influencer habló sobre Alejandro Estrada y expresó que, desde su punto de vista, muchos subestiman su participación en el reality. Karina afirmó su percepción positiva sobre él, destacando su apariencia física y su personalidad:

“A mí me parece que él tiene una personalidad chévere. No todo tiene que ser escándalo y polémica. Además, quién dice que esa no sea su estrategia. Él tiene un arma muy grande: que Colombia lo quiere. Él está lindo, amor”.

Como respuesta, Yina Calderón destacó que no le gusta la personalidad de Alejandro Estrada, señalando que le parece básico y que “se ve económico”, aludiendo a una frase que Karina había mencionado en otra ocasión y se viralizó en redes.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Yuli Ruiz tendría una relación en La casa de los famosos 2026? ¡Esto fue lo que reveló!

¿Qué otro participante le parece lindo a Karina García?

Además de Alejandro Estrada, Karina García destacó a Juan Palau como otro participante que le llamó la atención durante el ingreso a La casa. La influencer resaltó especialmente su presencia y algunos rasgos físicos, como su boca, que le parecieron atractivos.

Karina García alaga a Juan Palau / (Foto del Canal RCN)

Ante esto, Yina Calderón comentó que Palau se parecía a Andrés Altafulla, exnovio de Karina. Ante esto, la influencer respondió:

“Ay, no, pero él es superpapacito, a mí no se me parece. O sea, Andrés es lindo, pero muy diferente”.

Con estas declaraciones, Karina García dejó claro cuáles concursantes le generan interés, llamando la atención en redes y generando conversación entre los seguidores que también comentan sobre los participantes de la casa más famosa del país.