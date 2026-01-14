La Toxi Costeña da un paso importante en su carrera, ¿de qué se trata?

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos 2025, vuelve a posicionarse en el centro de la conversación digital tras dar un nuevo paso en su carrera, una decisión que ha despertado interés entre seguidores e internautas.

¿Qué ha hecho La Toxi Costeña tras La casa de los famosos?

Tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde fue finalista y ocupó el cuarto lugar en junio de 2025, La Toxi Costeña se ha mantenido activa tanto en su vida pública como en su carrera artística.

La Toxi Costeña ha revelado detalles de sus proyectos / (Foto del Canal RCN)

Además, la artista habló en redes sociales sobre varios procedimientos estéticos a los que se sometió como parte de un proceso personal, mostrando su recuperación y destacando cambios físicos que, explicó, fueron resultado de disciplina y trabajo constante.

En paralelo, La Toxi Costeña continuó activa en plataformas digitales, donde principalmente se enfocó en amplificar sus lanzamientos musicales. Los internautas afirman que esta etapa estuvo marcada por mayor exposición y conversación en redes.

¿Qué proyectos tiene La Toxi Costeña?

El proyecto actual de La Toxi Costeña está centrado en el lanzamiento de su primer álbum titulado ‘La Reina de la Rancha’, presentado en enero de 2026. Este trabajo marca una nueva etapa en su carrera musical y se desarrolla luego de la visibilidad que obtuvo tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

La Reina de la Rancha reúne sonidos urbanos con ritmos afro y caribeños. El proyecto fue publicado en plataformas digitales y hace parte de un proceso con el que busca consolidar su identidad musical dentro de la escena nacional.

La Toxi Costeña estrena su nuevo álbum / (Foto del Canal RCN)

Los fans destacan que este lanzamiento representa un paso importante en su carrera, al tratarse de su primer disco y de una producción basada en composiciones propias. Así, el álbum se convierte en el eje de sus proyectos actuales, orientados a darle continuidad a su camino en la música.

¿Qué propuesta trae La Toxi Costeña?

El nuevo álbum de La Toxi Costeña reúne seis canciones que hacen parte de su más reciente proyecto musical. Este trabajo está compuesto por temas escritos por la propia artista y presenta una propuesta que integra ritmos urbanos con sonidos del Caribe colombiano.

Las canciones que conforman el disco son: “Ranchan Chan”, “Que Me Toquen To’”, “Péguese Péguese”, “Felina”, “Soy Cóleta” y “Perreo Intenso”. Cada uno de estos temas desarrolla una línea musical que, según la interprete, representa una identidad sonora ligada a la cultura costeña.

Este álbum se suma al recorrido musical de La Toxi Costeña y refleja el momento que atraviesa en su carrera, luego de la visibilidad que le dejó su paso por la televisión.

Por otro lado, AM Entertainment informó que firmó una alianza de representación artística con La Toxi Costeña, mediante la cual la empresa asumirá el acompañamiento estratégico, la gestión de prensa y el fortalecimiento de su carrera musical, con miras a impulsar su crecimiento y proyección a nivel nacional e internacional.