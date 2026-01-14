Marcela Reyes y Alexa Torrex revelan sus estrategias en La casa de los famosos, ¿harán alianzas?

Las dinámicas de La casa de los famosos 3 comienzan a definirse desde los primeros días. Un diálogo entre Alexa Torrex y Marcela Reyes dejó en evidencia cómo analizan el juego, las nominaciones y las posibles alianzas que se llevarán a cabo dentro del reality.

¿Qué beneficio tiene Alexa Torrex en La casa de los famosos 3?

En el desarrollo de La casa de los famosos 3, Alexa Torrex ha ganado un beneficio que la posicionó como líder durante la primera semana del reality. Este rol le otorga herramientas clave que podrán cambiar el rumbo del juego.

Alexa Torrex, primera Lider de la semana / (Foto del Canal RCN)

Uno de los principales beneficios es la inmunidad, lo que significa que Alexa Torrex no puede ser nominada mientras mantenga el liderazgo. Además, tiene acceso a la Habitación del Poder, un espacio reservado solo para ella.

Otro de los beneficios relevantes es la capacidad de nominación y salvación. Alexa puede nominar al participante que quiera y también puede salvar a uno de ellos de la placa de eliminación.

¿Qué dijeron Marcela Reyes y Alexa Torrex sobre sus compañeros de La casa de los famosos 3?

Alexa Torrex explicó que, en esta etapa inicial del programa, su prioridad es analizar quiénes podrían avanzar en la competencia. Aunque mantiene un trato respetuoso con todos sus compañeros, evita establecer conversaciones profundas, pues sería hipócrita acercarse a ellos cuando sabe que deberá nominarlos.

Marcela Reyes y Alexa Torrex hablan sobre sus compañeros de La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Por su parte, Marcela reveló que, aunque ha percibido a algunos de sus compañeros como tranquilos, debe ser precavida, pues considera que las verdaderas personalidades se revelarán con el transcurso de los días.

¿Qué estrategias tienen Alexa Torrex y Marcela Reyes?

Durante la conversación, Alexa destacó que prefiere llegar a las nominaciones con argumentos claros, señalando que, no está de acuerdo con las personas que nominan a sus compañeros sin razones de peso.

Ante esto, Marcela Reyes invitó a Alexa Torrex a analizar con calma todos los movimientos de los demás habitantes, aprovechando las estrategias que puede establecer gracias a su liderazgo. Así mismo, le reveló que la apoyaba y que podría contar con ella en cualquiera de los casos que lo requiriera.

Esta conversación llamó la atención entre los espectadores, quienes destacan que, desde ya, empiezan a crearse alianzas en La casa de los famosos 3, reality que se transmite todos los días a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su aplicación oficial.