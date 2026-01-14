Sara Corrales celebra su embarazo y habla del reto más esperado de su vida

La maternidad suele estar rodeada de expectativas, opiniones externas y juicios constantes que, muchas veces, hacen olvidar que cada proceso es único.

Para Sara Corrales, este momento ha significado una etapa de profunda conexión consigo misma, con su familia y con un sueño que durante mucho tiempo pareció incierto, lejos de vivir su embarazo desde el miedo o la presión social, la actriz ha decidido transitarlo con calma, gratitud y una alegría que no oculta.

¿Cómo fue el camino de Sara Corrales hacia la maternidad?

Antes de conocer la noticia que transformó su vida, la actriz se sometió a diversos exámenes para confirmar si podía quedar en embarazo, durante ese tiempo, enfrentó varios intentos fallidos y escuchó a personas que afirmaban que no sería posible para ella concebir un hijo.

Cuando finalmente recibió el resultado positivo de su prueba de embarazo, la noticia llegó como una confirmación de que cada historia tiene su propio ritmo, para ella, más que un milagro, fue un acto de confianza y paciencia, un recordatorio de que no todos los caminos se ajustan a las expectativas externas ni a los tiempos impuestos por otros.

¿Qué significa este embarazo para Sara Corrales en su vida personal y profesional?

Sara Corrales ha sido clara al afirmar que la maternidad no representa un sacrificio, sino una elección consciente.

Sara Corrales reveló que durante un tiempo dudó si podría concebir, pero hoy vive su embarazo con tranquilidad y felicidad. /AFP: Gustavo Caballero

Aunque sabe qué hará una pausa en su carrera actoral para dedicarse plenamente a su rol como madre, se siente tranquila y segura frente al futuro profesional que le espera, con más de 18 años de trayectoria en televisión y actuación, la actriz confía en que su regreso se dará de manera natural.

¿Por qué Sara Corrales afirma que este será uno de sus mejores papeles?

En una conversación íntima dentro del podcast “Vos Podés”, conducido por Tatiana Franco, Sara expresó que se siente completamente preparada para asumir este nuevo desafío.

Durante el podcast Vos Podés, aseguró que no teme hacer una pausa laboral gracias a sus más de 18 años de trayectoria. (Foto AFP: Valerie Macon).

Para la actriz, la maternidad es una historia que se construye día a día, con amor, paciencia y entrega, su testimonio celebra la idea de que ser mamá también puede ser un camino de plenitud y felicidad, sin culpas ni renuncias forzadas.

Sara Corrales vive su embarazo como una experiencia transformadora, demostrando que cada mujer tiene derecho a escribir su propia versión de la maternidad, sin miedo y con total autenticidad.