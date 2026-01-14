El Charrito Negro aseguró que Yeison Jiménez se fue siendo “el segundo Rey” del despecho

El 10 de enero del 2026 quedó marcado como uno de los días más tristes para la música popular tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez. Tras su partida, varios de sus colegas se pronunciaron, entre ellos el Charrito Negro, quien no dudó en afirmar que el cantante se fue siendo “el segundo Rey” del despecho.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿Por qué el Charrito Negro considera a Yeison Jiménez como “el segundo Rey” del despecho?

En entrevista, el Charrito Negro se refirió al fallecimiento repentino del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Boyacá el pasado sábado 10 de enero, tragedia que también dejó cinco personas más fallecidas.

Yeison Jiménez es homenajeado con música por parte de sus colegas. (Fotos Canal RCN)

El artista lamentó profundamente la muerte de Jiménez y aseguró que se fue siendo uno de los exponentes más grandes de la música popular, casi al nivel de Darío Gómez, conocido como ‘El rey del despecho’.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

“Estamos destrozados, porque fue algo muy grande para nosotros. Se nos fue este hombre que, no me pesa decirlo, era el segundo Rey, así de sencillo”, expresó.

Asimismo, manifestó no comprender por qué las personas buenas suelen partir de este mundo de manera tan trágica y repentina, en alusión a la forma en la que Yeison perdió la vida.

“Se nos fue en una muerte que no se esperaba de él. Dios me lo tenga en lo más grande del cielo, pero yo me pregunto: ¿por qué la gente buena se va tan ligero?”

¿Qué edad tenía Yeison Jiménez al fallecer?

Vale la pena destacar que Yeison Jiménez falleció a los 35 años, una edad en la que planeaba tomarse un descanso de los escenarios, algo que nunca imaginó terminaría siendo definitivo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan suceso ‘divino’ durante homenaje a Yeison Jiménez y su equipo

Tras el trágico accidente aéreo y luego de que Medicina Legal confirmara su identidad, el cuerpo del artista fue trasladado a Bogotá, donde recibió sepultura en medio de una ceremonia privada el pasado martes 13 de enero.

Este miércoles 14 de enero, miles de fanáticos se reunieron en el Movistar Arena de la capital colombiana para despedir al cantante, acompañado por reconocidas figuras del género musical que compartieron de cerca con él.