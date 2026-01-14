Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe aprovechó el juicio de La casa de los famosos Colombia 3 para denunciar a Tebi, tras haber expulsado a Jay Torres.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026
Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2026 lleva solo tres días y ya está revolucionando las redes sociales y televisión, pues los habitantes de esta tercera temporada están dando de qué hablar y generan conversación entre los televidentes.

Desde su estreno el pasado lunes 12 de enero, desde la primera hora de emisión se empezó a sentir las incomodidades, pues la última participante revelada Marcela Reyes, llegó a la casa y ya estaba discutiendo con Valentino.

Así mismo, se empezó a ver las rivalidades entre otros participantes y eso se está viendo con los poderes que se ganaron algunos participantes en su primera noche en la competencia.

¿Quién fue el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026 en ser expulsado?

Hablando de los poderes o beneficios que ganaron los participantes en su primera noche en La casa de los famosos Colombia 2026, Tebi Bernal se ganó el sobre con el gran privilegio de poder expulsar a uno de sus compañeros.

Sara Uribe no ocultó su molestia por la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos
Sara Uribe se pronuncia luego de la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por esto, en el segundo capítulo de esta tercera temporada, él usó su beneficio y expulsó a Jay Torres. Su decisión no les gustó a muchos, pero lo que no saben es que su compañero está en el loft de los famosos.

Es el público quien elige si el puertorriqueño se va de la competencia o se queda, por lo que deben votar en la zona interactiva para tomar esta decisión.

¿Cuál fue la reacción de Sara Uribe ante la expulsión de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia 3?

Este miércoles 14 de enero, Yina Calderón llegó a La casa de los famosos Colombia 2026 para ser la jueza de los participantes y en esta actividad organizada por el jefe, Sara Uribe denunció a Tebi Bernal.

Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Según Sara, ella lo denuncia porque él la dejó afectada por su decisión de expulsar a Jay Torres y hasta sus compañeros fueron sus cómplices y se prestaron al sarcasmo de la presentadora.

De hecho, ella fingió el llanto para entrar en el papel y dejarse ver muy conflictuada, mientras sus compañeros dicen que eso le causó daño psicológico, pero claro, todo en broma para seguir con la actividad.

