Valentino Lázaro termina llorando tras intensa charla con Sara Uribe en La casa de los famosos

Valentino Lázaro se apoderó recientemente de las tendencias tras abrir su corazón y romper en llanto frente a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

El creador de contenido, quien hasta ahora se ha mostrado fuerte dentro de la competencia y con una personalidad firme, sorprendió al dejar ver su lado más sensible durante una conversación que llamó la atención de los internautas.

¿Qué dijo Valentino Lázaro a Sara Uribe que terminó en llanto?

Aunque Valentino ha enfrentado varios momentos de tensión con otros participantes y ha mantenido una postura segura dentro de la casa, en esta ocasión no pudo contener las lágrimas al hablar de su pasado y de su familia durante una charla con Sara Uribe.

El influencer contó que su padre fue una persona fundamental en su vida. Además, contó que estudió química, así como su hermana.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

Mientras relataba estos recuerdos, Valentino se mostró visiblemente afectado al mencionar el fallecimiento de su padre.

Durante la conversación, también habló brevemente sobre su manera de entender la muerte, una visión distinta a la de muchas personas.

Valentino Lázaro sorprende al abrir su corazón en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras Sara Uribe intentaba reconfortarlo diciéndole que seguramente su padre estaría muy orgulloso de verlo participando La casa de los famosos.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la muerte de su padre en La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, Valentino respondió de manera contundente: “No, porque está muerto”, dejando ver el impacto emocional que aún le genera esa pérdida.

Artículos relacionados Juanse Quintero Juanse Quintero rompe el silencio y habla de las actitudes de Valentino Lázaro con Johanna Fadul

El creador de contenido no logró contener el llanto mientras Sara le expresaba palabras de apoyo y le decía que se notaba que tenía un corazón muy bonito.

Ante esto, Valentino fue sincero al decir que no le gusta hablar de ese tema, pues siente que tiene muchas cosas sin resolver y que tampoco le agrada que lo vean llorar.

Valentino Lázaro sorprende al abrir su corazón en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

“No me gusta hablar de eso”, expresó, agradeciendo a Sara por escucharle y pidiéndole luego cambiar de tema.

Por su parte, Sara Uribe le insistió en que era importante que las personas conocieran también esa faceta humana, distinta a la imagen fuerte que ha mostrado en redes sociales.