Hermana de Yeison Jiménez le hizo desgarradora promesa tras su muerte: "te sentirás orgulloso"

Heidy Jiménez, hermana del cantante Yeison Jiménez, conmovió al revelar cuando fue la última vez que sostuvieron una importante conversación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Hermana de Yeison Jiménez reveló promesa que le hizo. Foto | Rodrigo Varela.

En medio del duelo que atraviesa la familia de Yeison Jiménez luego de su trágica muerte en un accidente aéreo, Heidy Jiménez, hermana del fallecido cantante, recientemente compartió desgarrador mensaje en el que le hizo una promesa.

¿Cuál fue la promesa que hermana de Yeison Jiménez le hizo tras su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió una fotografía que acompañó de un sentido texto en el que le reiteró su amor al artista que perdió la vida el pasado 10 de enero.

"Amor de mi vida, te amo, gracias por haber dedicado tu vida a hacer feliz a tu familia, te pido que desde el cielo me sigas guiando", escribió en una de sus recientes historias en esta red social.

Además de conmover con su dedicatoria, Heidy lo hizo al revelar ante sus seguidores que le prometió a su hermano cumplir y hacer posible todo lo que ambos hablaron en su última conversación.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Esta fue la promesa que la hermana de Yeison Jiménez le hizo tras su muerte. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la última conversación que sostuvo Yeison Jiménez con su hermana?

De acuerdo con la mujer, este diálogo con el hombre al que describió como el amor de su vida, se dio el año pasado, exactamente el 25 de diciembre antes de darle la bienvenida al 2026.

"Prometo que cumpliré con todo lo que hablamos en la última conversación que Dios nos permitió tener afortunadamente este 25 de diciembre, te sentirás muy orgulloso de tu hermanita, me verás como siempre me dijiste que me querías ver", escribió.

La instantánea, fue tomada en el lugar en el que se realizó el homenaje al cantante, es decir, en el Movistar Arena, pues allí quedó registrado un cuadro con la imagen de Yeison junto a su ataúd, coronas de flores y la pantalla grande con su nombre, "Yeison Jiménez, con el corazón".

La partida de uno de los más grandes del género popular, sigue conmocionando a sus seres queridos, familiares, amigos y fanáticos, quienes se han congregado para despedirlo entre lágrimas en un homenaje que se llevó a cabo hoy 14 de enero, con el fin de honrar su memoria.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Hermana de Yeison Jiménez conmovió con sentidas palabras. Foto | Canal RCN.
