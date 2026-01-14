Así fue el primer ensayo de La Oreja de Van Gogh

El reciente regreso de La Oreja de Van Gogh a los ensayos ha generado mucho más que nostalgia entre sus seguidores.

Un video compartido por la banda en redes sociales, que en principio parecía un simple adelanto de su preparación, terminó abriendo una conversación inesperada sobre el estado vocal de Amaia Montero y las expectativas que rodean su retorno a los escenarios.

¿Por qué un simple ensayo de Amaia Montero generó tanta conversación?

El video, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda, dejó ver un momento íntimo del proceso creativo, Amaia aparece con un abrigo amplio, mientras los músicos la acompañan en una interpretación sencilla, sin ecualización ni correcciones de sonido.

Precisamente esa falta de ajustes fue lo que detonó el debate, al no tratarse de un audio trabajado, la voz se percibe diferente a las versiones grabadas que durante años marcaron a varias generaciones.

Para algunos fans, este detalle no debería generar alarma, ya que se trata de un ensayo en bruto, lejos de las condiciones reales de un concierto, otros, en cambio, manifestaron inquietud al preguntarse cómo llegará la cantante al inicio de la gira, teniendo en cuenta la alta carga emocional y simbólica que implica este regreso.

¿Qué significa este momento para la gira de reencuentro de La Oreja de Van Gogh?

La Oreja de Van Gogh está a punto de iniciar una de las giras más importantes de su historia, el 9 de mayo en Bilbao será el punto de partida de Tantas cosas que contar Tour 2026, un recorrido por varias ciudades de España que simboliza no solo un regreso musical, sino también una reconciliación emocional entre los integrantes y su público.

La Oreja de Van Gogh compartió un video de ensayo interpretando Muñeca de trapo en un espacio insonorizado. Foto | GUILLERMO LEGARIA.

El tour continuará por ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia, Gijón, Santander y Pamplona, entre otras, con un repertorio que promete conectar directamente con la memoria colectiva.

¿Cómo se vive el regreso de Amaia Montero?

Este reencuentro tiene un valor especial al coincidir con los 25 años del álbum El viaje de Copperpot, el trabajo que catapultó a la banda al éxito internacional. Clásicos como Rosas, 20 de enero, La Playa y Puedes contar conmigo formarán parte de un setlist cargado de significado.

La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero. Foto | TERESITA CHAVARRIA.

El retorno de Amaia fue anunciado oficialmente meses atrás, poniendo fin a una etapa marcada por la voz de Leire Martínez, quien lideró el grupo durante 17 años.

Más allá de debates técnicos, el video de ensayo dejó claro que el regreso de La Oreja de Van Gogh no será un evento indiferente y el escenario será, finalmente, el espacio donde todas las dudas encontrarán respuesta y donde la música volverá a hablar por sí sola.