Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto

Jhon Alex Catsaño le rindió sentido tributo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con un gesto especial.

Así fue el homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez. | Fotos: Canal RCN y Buen Día, Colombia

Uno de los artistas más destacados de la música popular colombiana fue Yeison Jiménez, quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al destacarse en varias canciones como: ‘Vete’, ‘Hasta la madre’, ‘MLP’ y ‘Aventurero’.

Además, su nombre se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al confirmarse su fallecimiento el pasado 10 de enero tras accidente en la avioneta en la que se dirigía.

Por esta razón, se está llevando a cabo un especial homenaje en la ciudad de Bogotá en el Movistar Arena este 14 de enero, en el que varios asistentes, celebridades, familiares y artistas le han hecho un especial homenaje.

¿Cómo despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Cabe destacar que durante el especial homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del especial gesto que han tenido durante la ceremonia de despedida.

¿Cómo ha sido el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena? | Fotos: Canal RCN y Freepik

Por su parte, uno de los artistas más allegados a Yeison y quien le rindió un especial homenaje en el Movistar Arena fue Jhon Alex Castaño, destacado por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Juré’, ‘Dos Razones’, ‘Decídete’ y ‘De bar en bar’

Recientemente, han circulado varios videos en las diferentes plataformas digitales, en el que se evidencia que Jhon Alex Castaño fue uno de los artistas en sumarse al especial homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez.

En el video se refleja que Jhon Alex se llenó de emotividad y diversos recuerdos acerca de todas las vivencias que vivió con Yeison, quien era uno de los artistas más cercanos en su vida.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Yeison Jiménez a lo largo de su carrera?

Es clave mencionar que Yeison Jiménez se convirtió en uno de los artistas más influyentes no solo del país, sino que también, a nivel internacional por el éxito de sus canciones, en especial, por demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Yeison Jiménez? | Foto: Freepik

En la actualidad, Yeison se encuentra entre los artistas más escuchados del mundo a nivel internacional, quien demostró en la música.

Así también, Yeison recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera musical, en especial al llevar en alto el género popular.

