Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

Thaliana, hija de Yeison Jiménez se quebró en llanto al despedirlo en el homenaje en el Movistar Arena con sentidas palabras.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo
¿Cómo se despidió Thaliana de Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN y Freepik

El pasado 10 de enero, se llevó a cabo uno de los momentos más desafortunados en el mundo de la música popular colombiana tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez tras un grave accidente que tuvo en una avioneta en la que se dirigía a su próxima presentación.

Por esta razón, la noticia ha causado una gran desolación por parte de los internautas, quienes lo despiden este 14 de enero en una ceremonia en la que se le hará un especial homenaje en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá por la amplia trayectoria profesional de Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la llegada de Thaliana al Movistar Arena?

En el transcurso del día de este 14 de enero, miles de asistentes, artistas y familiares de Yeison Jiménez, se reunieron en el Movistar Arena para rendirle un especial homenaje a Yeison por su amplia trayectoria profesional.

Artículos relacionados

Además, el equipo oficial de Yeison compartió a través de sus redes sociales todos los detalles para que los seguidores del artista lo acompañaran durante la ceremonia de velación del artista.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo
Así saludó Thalina a los seguidores de su padre en el Movistar Arena. | Foto: Canal RCN y Freepik

Por su parte, uno de los momentos más emotivos por parte de los internautas fue cuando llegó una de las hijas de Yeison al Movistar Arena, pues, recientemente se ha circulado un video mediante las plataformas digitales en el que le rindió un especial homenaje a su padre, agradeciéndole a sus seguidores por asistir al coliseo.

En el video, se refleja la tristeza que sintió la menor al despedir a su padre, quien no solo se destacaba por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por ser un padre ejemplar y fiel con su público.

¿Cuál fue la desgarradora despedida de Thaliana a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Desde luego, uno de los momentos más emotivos por parte de los internautas, fue cuando Thaliana, se quebró en llanto en el coliseo al recordar a su padre con emotividad, en especial, cuando expreso las siguientes palabras:

“Agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”, agregó Thaliana en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo
Así va la despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena. | Foto: Buen Día, Colombia

En el video se evidencia que la esposa de Yeison, llamada Sonia Restrepo, se quebrantó en llanto al estar al lado de la tumba de su esposo, despidiéndolo con emotividad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’ Yeison Jiménez

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez en programa de RCN donde compartió emotivas palabras semanas antes de fallecer.

yeison Jiménez homenaje Yeison Jiménez

Revelan imágenes de los féretros en homenaje a Yeison Jiménez

Fanáticos se conmueven al ver imágenes del homenaje a Yeison Jiménez y sus compañeros en el Movistar Arena.

Esposa de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: récords, homenajes y cifras que marcan su legado póstumo

Tras la trágica muerte de Yeison Jiménez su música alcanzó nuevos récords en Spotify y YouTube, demostrando su impacto.

Lo más superlike

Reconocida cantante sorprendió al dar el sí con su perro. Talento internacional

¡Se casó con su mascota! Reconocida cantante sorprendió al dar el sí con su perro

Famosa cantante celebró sus 50 años con boda simbólica con su perro, sorprendiendo a seguidores con íntima ceremonia.

La carta que reconfortó a la hermana de Yeison Jiménez tras la partida del artista Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez recibe una conmovedora carta de condolencias, ¿qué dice?

Valentino Lázaro conmueve tras hablar de su pasado en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino Lázaro termina llorando tras intensa charla con Sara Uribe en La casa de los famosos

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27