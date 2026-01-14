Thaliana, hija de Yeison Jiménez, lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

El pasado 10 de enero, se llevó a cabo uno de los momentos más desafortunados en el mundo de la música popular colombiana tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez tras un grave accidente que tuvo en una avioneta en la que se dirigía a su próxima presentación.

Por esta razón, la noticia ha causado una gran desolación por parte de los internautas, quienes lo despiden este 14 de enero en una ceremonia en la que se le hará un especial homenaje en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá por la amplia trayectoria profesional de Yeison Jiménez.

¿Cómo fue la llegada de Thaliana al Movistar Arena?

En el transcurso del día de este 14 de enero, miles de asistentes, artistas y familiares de Yeison Jiménez, se reunieron en el Movistar Arena para rendirle un especial homenaje a Yeison por su amplia trayectoria profesional.

Además, el equipo oficial de Yeison compartió a través de sus redes sociales todos los detalles para que los seguidores del artista lo acompañaran durante la ceremonia de velación del artista.

Así saludó Thalina a los seguidores de su padre en el Movistar Arena. | Foto: Canal RCN y Freepik

Por su parte, uno de los momentos más emotivos por parte de los internautas fue cuando llegó una de las hijas de Yeison al Movistar Arena, pues, recientemente se ha circulado un video mediante las plataformas digitales en el que le rindió un especial homenaje a su padre, agradeciéndole a sus seguidores por asistir al coliseo.

En el video, se refleja la tristeza que sintió la menor al despedir a su padre, quien no solo se destacaba por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por ser un padre ejemplar y fiel con su público.

¿Cuál fue la desgarradora despedida de Thaliana a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Desde luego, uno de los momentos más emotivos por parte de los internautas, fue cuando Thaliana, se quebró en llanto en el coliseo al recordar a su padre con emotividad, en especial, cuando expreso las siguientes palabras:

“Agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”, agregó Thaliana en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Así va la despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena. | Foto: Buen Día, Colombia

En el video se evidencia que la esposa de Yeison, llamada Sonia Restrepo, se quebrantó en llanto al estar al lado de la tumba de su esposo, despidiéndolo con emotividad.