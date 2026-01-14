Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras

El pasado 10 de enero, se confirmó el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, tras un inesperado accidente que tuvo en la avioneta en la que se dirigía para su próxima presentación en Antioquia.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de sus seguidores, allegados y varias celebridades que hacen parte de la industria musical, quienes le han rendido un especial homenaje en el Movistar Arena.

¿Cuáles fueron las sentidas palabras de Paola Jara y Jessi Uribe en el Movistar Arena?

Cabe destacar que este 14 de enero, se está llevando a cabo una ceremonia de despedida en homenaje a la amplia trayectoria de Yeison Jiménez en el Movistar Arena al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Qué dijeron Paola Jara y Jessi Uribe por el homenaje de Yeison Jiménez? | Fotos: Canal RCN y Freepik

Por su parte, dos de las figuras más representativas que hacen parte de la industria musical son Paola Jara y Jessi Uribe, quienes fueron uno de los artistas en asistir a la ceremonia de despedida en el coliseo.

Además, Paola Jara compartió en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, unas sentidas palabras durante el homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez junto a Jessi Uribe, expresando las siguientes palabras:

“Amigo, desde aquí te cantamos con el corazón”, agregó Paola Jara en la descripción de la publicación.

¿Qué otros artistas se han presentado en el Movistar Arena por el homenaje a Yeison Jiménez?

Es clave mencionar que Yeison Jiménez se posicionó durante los últimos años como uno de los artistas más influyentes en el campo de la música popular al dejar un importante legado.

Estos artistas despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. | Foto: Freepik

Así también, varios artistas asistieron al Movistar Arena para realizarle un especial homenaje a Yeison Jiménez por su carrera profesional. Entre los más destacados están: Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, entre otros.

Por el momento, varias celebridades le han rendido un sentido tributo a Yeison, quien se convirtió en una de las figuras más representativas de la música colombiana al llenar conciertos, ser uno de los más escuchados en las plataformas digitales y demostrar su gran habilidad en el campo artístico.