Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras

“Con el corazón”: ´Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez con sentidas palabras y presentación en el Movistar Arena.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras
Así despidieron Paola Jara y Jessi Uribe a Yeison Jiménez. | Fotos: Canal RCN y Freepik

El pasado 10 de enero, se confirmó el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, tras un inesperado accidente que tuvo en la avioneta en la que se dirigía para su próxima presentación en Antioquia.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de sus seguidores, allegados y varias celebridades que hacen parte de la industria musical, quienes le han rendido un especial homenaje en el Movistar Arena.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las sentidas palabras de Paola Jara y Jessi Uribe en el Movistar Arena?

Cabe destacar que este 14 de enero, se está llevando a cabo una ceremonia de despedida en homenaje a la amplia trayectoria de Yeison Jiménez en el Movistar Arena al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras
¿Qué dijeron Paola Jara y Jessi Uribe por el homenaje de Yeison Jiménez? | Fotos: Canal RCN y Freepik

Por su parte, dos de las figuras más representativas que hacen parte de la industria musical son Paola Jara y Jessi Uribe, quienes fueron uno de los artistas en asistir a la ceremonia de despedida en el coliseo.

Artículos relacionados

Además, Paola Jara compartió en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, unas sentidas palabras durante el homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez junto a Jessi Uribe, expresando las siguientes palabras:

“Amigo, desde aquí te cantamos con el corazón”, agregó Paola Jara en la descripción de la publicación.

¿Qué otros artistas se han presentado en el Movistar Arena por el homenaje a Yeison Jiménez?

Es clave mencionar que Yeison Jiménez se posicionó durante los últimos años como uno de los artistas más influyentes en el campo de la música popular al dejar un importante legado.

Artículos relacionados

Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras
Estos artistas despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. | Foto: Freepik

Así también, varios artistas asistieron al Movistar Arena para realizarle un especial homenaje a Yeison Jiménez por su carrera profesional. Entre los más destacados están: Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, entre otros.

Por el momento, varias celebridades le han rendido un sentido tributo a Yeison, quien se convirtió en una de las figuras más representativas de la música colombiana al llenar conciertos, ser uno de los más escuchados en las plataformas digitales y demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto Jhon Alex Castaño

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto

Jhon Alex Catsaño le rindió sentido tributo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con un gesto especial.

Pipe Bueno y Yeison Jiménez Pipe Bueno

Pipe Bueno rompe en llanto en despedida a Yeison Jiménez, dedicó emotivas palabras

El artista Pipe Bueno conmovió a todos tras su despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo Yeison Jiménez

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

Thaliana, hija de Yeison Jiménez se quebró en llanto al despedirlo en el homenaje en el Movistar Arena con sentidas palabras.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Sale a la luz emotivo video de los inicios de Yeison Jiménez en Manzanares hace 16 años

En medio del duelo por la muerte de Yeison Jiménez, recientemente se conoció video del artista en el año 2010.

Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27