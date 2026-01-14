Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Pipe Bueno rompe en llanto en despedida a Yeison Jiménez, dedicó emotivas palabras

El artista Pipe Bueno conmovió a todos tras su despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Pipe Bueno y Yeison Jiménez
Pipe Bueno hizo emotiva despedida a Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Pipe Buenoconmovió a miles de fanáticos de la música popular luego de asistir al homenaje de despedida del artista Yeison Jiménez tras su lamentable fallecimiento luego de haber sufrido un accidente aéreo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la despedida de Pipe Bueno a Yeison Jiménez?

En el Movistar Arena en Bogotá, la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez decidieron rendirle un homenaje al artista para que sus fanáticos pudieran despedirle de él como el cantante lo merecía, por lo que, varios seguidores del caldense asistieron al lugar para darle el último adiós.

Pipe bueno le da su adios a yeison jimenez

Varios colegas acudieron al homenaje entre ellos Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso, Ciro Quiñones, Jhon Alex Castaño, Francy, Andy Rivera, entre otros.

Pipe Bueno no pudo contener el llanto al llegar al lugar y recordar su amistad con el cantante.

En redes sociales han circulado imágenes de él llorando y dándole las condolencias a la familia del artista.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Pipe Bueno tras despedir a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Asimismo, subió a la tarima y ofreció unas sentidas palabras para luego rendirle tributo a su colega e interpretar algunas canciones.

Pipe bueno homenajea a Yeison jimenez

“Amen, perdonen rápido, abracen al que tienen al lado y digan te amo, todos los días si quieren, porque a veces se nos olvida”, dijo.

Cabe destacar que, Pipe Bueno y Yeison Jiménez tenían una gran amistad y una gran relación musical, logrando compartir varios escenarios, canciones y aventuras.

El caleño se ha mostrado bastante afectado en entrevistas y en sus redes sociales por la partida de Yeison Jiménez destacando lo difícil que ha sido para él procesar la noticia y destacando la falta que le hará, pero agradeciendo por el gran legado que dejó.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, la hija menor del artista, Thaliana, también le dedicó unas palabras que se han vuelto tendencia donde expresó el gran padre que fue Yeison Jiménez con ella y aprovechó para reflexionar sobre la importancia de valorar a quienes están presentes.

Además, pidió que oraran por él, pues es algo que siempre quiso tras su cercanía y fe a Dios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto Jhon Alex Castaño

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto

Jhon Alex Catsaño le rindió sentido tributo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con un gesto especial.

Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras Yeison Jiménez

Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras

“Con el corazón”: ´Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez con sentidas palabras y presentación en el Movistar Arena.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo Yeison Jiménez

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

Thaliana, hija de Yeison Jiménez se quebró en llanto al despedirlo en el homenaje en el Movistar Arena con sentidas palabras.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Sale a la luz emotivo video de los inicios de Yeison Jiménez en Manzanares hace 16 años

En medio del duelo por la muerte de Yeison Jiménez, recientemente se conoció video del artista en el año 2010.

Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27