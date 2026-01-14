Pipe Bueno rompe en llanto en despedida a Yeison Jiménez, dedicó emotivas palabras

El cantante Pipe Buenoconmovió a miles de fanáticos de la música popular luego de asistir al homenaje de despedida del artista Yeison Jiménez tras su lamentable fallecimiento luego de haber sufrido un accidente aéreo.

¿Cómo fue la despedida de Pipe Bueno a Yeison Jiménez?

En el Movistar Arena en Bogotá, la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez decidieron rendirle un homenaje al artista para que sus fanáticos pudieran despedirle de él como el cantante lo merecía, por lo que, varios seguidores del caldense asistieron al lugar para darle el último adiós.

Varios colegas acudieron al homenaje entre ellos Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso, Ciro Quiñones, Jhon Alex Castaño, Francy, Andy Rivera, entre otros.

Pipe Bueno no pudo contener el llanto al llegar al lugar y recordar su amistad con el cantante.

En redes sociales han circulado imágenes de él llorando y dándole las condolencias a la familia del artista.

¿Qué dijo Pipe Bueno tras despedir a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Asimismo, subió a la tarima y ofreció unas sentidas palabras para luego rendirle tributo a su colega e interpretar algunas canciones.

“Amen, perdonen rápido, abracen al que tienen al lado y digan te amo, todos los días si quieren, porque a veces se nos olvida”, dijo.

Cabe destacar que, Pipe Bueno y Yeison Jiménez tenían una gran amistad y una gran relación musical, logrando compartir varios escenarios, canciones y aventuras.

El caleño se ha mostrado bastante afectado en entrevistas y en sus redes sociales por la partida de Yeison Jiménez destacando lo difícil que ha sido para él procesar la noticia y destacando la falta que le hará, pero agradeciendo por el gran legado que dejó.

Cabe destacar que, la hija menor del artista, Thaliana, también le dedicó unas palabras que se han vuelto tendencia donde expresó el gran padre que fue Yeison Jiménez con ella y aprovechó para reflexionar sobre la importancia de valorar a quienes están presentes.

Además, pidió que oraran por él, pues es algo que siempre quiso tras su cercanía y fe a Dios.