Nicolás Arrieta y Valentino: la dupla favorita de La casa de los famosos Colombia

El pasado lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y este año, sus habitantes han revolucionado las redes, pues hay participantes que, tras su revelación, han generado mucha expectativa.

Con tan solo tres días de convivencia, algunos famosos ya declararon sus diferencias, por lo que mantiene el ambiente algo incómodo entre ellos y sus demás compañeros, como es el caso de Valentino y Johanna Fadul.

Sin embargo, Valentino ha dado muchas sorpresas, ya que su personalidad ha gustado y, además, ha conformado una dupla que tiene a los televidentes enamorados.

¿Cuál es la dupla de La casa de los famosos Colombia que está dando de qué hablar?

A través de las redes sociales, los fanáticos de La casa de los famosos Colombia 2026 han revelado que se mantienen muy activos viendo el 24/7 del reality a través de la App Canal RCN.

La dupla que enamora al público en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, comentan el minuto a minuto de la vida en vivo de los famosos, destacando lo que les gusta, lo que no y lo que esperan del programa, así mismo, ya han perfilado a sus participantes favoritos.

Entre los habitantes más destacados están Nicolás Arrieta, quien con su personalidad ha sorprendido no solo a los televidentes y seguidores del programa, sino también a sus compañeros, quienes no esperaban que él fuera tan chévere.

Él, junto a Valentino, han conformado una de las parejas favoritas en La casa de los famosos Colombia 2026 y, de hecho, están siendo muy comentados en redes, por lo que los usuarios esperan que esa relación se siga fortaleciendo.

¿Por qué Valentino y Nicolás Arrieta son la dupla favorita de La casa de los famosos Colombia 2026?

La personalidad de los dos creadores de contenido no pasa desapercibida, pues fuera de la casa de los famosos Colombia ellos han protagonizado polémicas e incluso, dentro de la competencia, dan mucho de qué hablar.

Valentino y Nicolás Arrieta se convierten en los favoritos del 24/7 de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por un lado, Nicolás es divertido, gracioso, genuino y sin pelos en la lengua; en el caso de Valentino, además de ser frentero, él busca decir lo que piensa sin importarle nada.

Pero juntos, hacen todo un match, ya que se apoyan, se defiende, son muy inteligentes y les ha dado cátedra a sus compañeros, pues son personas muy preparadas y que saben decir las cosas.

Por eso mismo, los seguidores del programa tienen la expectativa de que se fortalezca esta dupla, para que lleguen lejos en la competencia.