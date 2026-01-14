Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Yina Calderón se defiende tras ser jueza en La casa de los famosos Colombia 3

Yina Calderón no se quedó callada y habló de su experiencia como jueza en La casa de los famosos Colombia 2026

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón justifica su polémico papel como jueza en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón habla tras su polémica visita a La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón volvió a La casa de los famosos Colombia en esta tercera temporada y en el poco tiempo que estuvo allí, revolucionó la convivencia, pues aprovechó su visita para despacharse en contra de algunos participantes de la competencia.

Artículos relacionados

La empresaria y creadora de contenido llegó al programa para ser jueza y causó gran revuelo, pues para algunos ella no fue parcial, pero para otros, su trabajo fue bien hecho porque generó lo que tenía que generar.

¿Qué dijo Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 3?

Yina Calderón ingresó a La casa de los famosos Colombia 2026 para desatar la convivencia, ya que allí tuvo que ser jueza de los participantes de la tercera temporada.

Artículos relacionados

Cuando ella entró al programa, a muchos se les notó su cara de incomodidad, debido a que tienen problemas cazados con ella, por eso, ella aprovechó para causar revuelo con su visita.

Yina Calderón habla tras su polémica visita a La casa de los famosos Colombia 3.
Yina Calderón justifica su polémico papel como jueza en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La polémica mujer llegó tirando pulla y respondiendo a lo que le decían los participantes a ella, por eso, es que fue tachada de no ser parcial, debido a que su rol era estar en un punto medio y no en contra o a favor de los habitantes de la casa.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Yina Calderón al ser criticada por ser juez en La Casa de los famosos Colombia 3?

Yina Calderón no se quedó callada y respondió a través de sus historias en Instagram, en donde dijo que ella no es juez y que es “chica reality”, que, por eso mismo, fue a ponerle emoción a La casa de los famosos Colombia 3.

Yina Calderón se despacha y responde a quienes la criticaron en La casa de los famosos
Yina Calderón enfrenta críticas tras revolucionar La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

La empresaria, Dj y creadora de contenido dijo que esa era su intención, causar incomodidad, pero también dijo que algunos les respondieron, pero no dudó en destacar que algunos participantes la dejaron callada, ya que se supieron defender.

Así mismo, Calderón mostró su emoción por lo que es tendencia en X, seguida de La casa de los famosos Colombia 3.

Sin dejar a un lado su nueva experiencia en el programa, Yina dijo que se había divertido al volver a la que fue su casa y dijo que le daba miedo convivir con estos participantes, pero luego se retractó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe aprovechó el juicio de La casa de los famosos Colombia 3 para denunciar a Tebi, tras haber expulsado a Jay Torres.

La dupla que enamora al público en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Nicolás Arrieta y Valentino: la dupla favorita de La casa de los famosos Colombia

Nicolás Arrieta y Valentino: la dupla favorita de La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro conmueve tras hablar de su pasado en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino Lázaro termina llorando tras intensa charla con Sara Uribe en La casa de los famosos

Valentino Lázaro abrió su corazón al hablar de su pasado y no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Yeferson Cossio divide opiniones. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio recibió críticas por burlarse de su problema cardíaco: “Si no me falla el corazón”

Yeferson Cossio generó polémica en redes al dedicar una canción a su novia y bromear con su delicado estado de salud.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto Jhon Alex Castaño

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27