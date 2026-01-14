Yina Calderón se defiende tras ser jueza en La casa de los famosos Colombia 3

Yina Calderón volvió a La casa de los famosos Colombia en esta tercera temporada y en el poco tiempo que estuvo allí, revolucionó la convivencia, pues aprovechó su visita para despacharse en contra de algunos participantes de la competencia.

La empresaria y creadora de contenido llegó al programa para ser jueza y causó gran revuelo, pues para algunos ella no fue parcial, pero para otros, su trabajo fue bien hecho porque generó lo que tenía que generar.

¿Qué dijo Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 3?

Yina Calderón ingresó a La casa de los famosos Colombia 2026 para desatar la convivencia, ya que allí tuvo que ser jueza de los participantes de la tercera temporada.

Cuando ella entró al programa, a muchos se les notó su cara de incomodidad, debido a que tienen problemas cazados con ella, por eso, ella aprovechó para causar revuelo con su visita.

La polémica mujer llegó tirando pulla y respondiendo a lo que le decían los participantes a ella, por eso, es que fue tachada de no ser parcial, debido a que su rol era estar en un punto medio y no en contra o a favor de los habitantes de la casa.

¿Qué respondió Yina Calderón al ser criticada por ser juez en La Casa de los famosos Colombia 3?

Yina Calderón no se quedó callada y respondió a través de sus historias en Instagram, en donde dijo que ella no es juez y que es “chica reality”, que, por eso mismo, fue a ponerle emoción a La casa de los famosos Colombia 3.

La empresaria, Dj y creadora de contenido dijo que esa era su intención, causar incomodidad, pero también dijo que algunos les respondieron, pero no dudó en destacar que algunos participantes la dejaron callada, ya que se supieron defender.

Así mismo, Calderón mostró su emoción por lo que es tendencia en X, seguida de La casa de los famosos Colombia 3.

Sin dejar a un lado su nueva experiencia en el programa, Yina dijo que se había divertido al volver a la que fue su casa y dijo que le daba miedo convivir con estos participantes, pero luego se retractó.