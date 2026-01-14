Yeferson Cossio recibió críticas por burlarse de su problema cardíaco: “Si no me falla el corazón”

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio, generó cuestionamientos en redes al burlarse de su condición médica.

Yeferson Cossio genera una ola de comentarios por su actitud ante las fallas de su corazón. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se burló Yeferson Cossio de su condición médica?

Tras padecer dos hospitalizaciones debido a unas fallas en el corazón, Yeferson Cossio decidió subir un video dedicándole una canción vallenata a su novia Carolina Gómez.

Cossio le canta a su pareja que si no le falla el corazón la va a querer toda la vida, además acompaña el clip diciendo que hasta las fallas cardíacas se toman con humor.

El video lejos de generar risa, generó una ola de reacciones por parte de los internautas.

Algunos dudan de la veracidad de los problemas de salud de Yeferson pues consideran que no se ha cuidado y que no parece ser un problema serio, mientras otros creen que Cossio está tentando a la suerte y que esta clase de comentarios no debería hacerlos.

Cossio explicó hace unos días que será sometido a una intervención en su corazón la próxima semana.

“Hasta las fallas cardíacas se toman con humor”, escribió Yeferson Cossio en su publicación.

¿Yeferson Cossio será operado del corazón?

Según explicó, las hospitalizaciones recientes fueron necesarias para estabilizar su condición y los especialistas le recomendaron someterse a un procedimiento para evitar complicaciones futuras.

Cossio contó que será sometido a un aislamiento eléctrico de venas pulmonares, un tratamiento que busca estabilizar su ritmo cardíaco.

El aislamiento eléctrico de venas pulmonares, según los especialistas, es una técnica utilizada en pacientes con arritmias, que consiste en bloquear las señales eléctricas irregulares que afectan el corazón.

Aunque se trata de una intervención delicada, Cossio aseguró que se encuentra tranquilo y con buena actitud frente a lo que viene.

A pesar de su condición médica y de las recomendaciones de los especialistas, Yeferson Cossio comenzó el año asistiendo a fiestas de música electrónica.

Su presencia en estos eventos le generaron críticas por no guardar reposo y arriesgar su salud.