Yeison Jiménez reveló cómo quería ser recordado antes de morir: "un muchacho que logró todo"

En una entrevista que concedió en su momento, el cantante Yeison Jiménez abrió su corazón para contar cómo quería que lo recordaran.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en Megaland.
Yeison Jiménez reveló cómo quería ser recordado. Foto | Canal RCN.

Desde el pasado 10 de enero Colombia y la música popular está de luto, esto luego de que se confirmara el trágico fallecimiento que cobró la vida del cantante Yeison Jiménezy miembros de su equipo de trabajo.

¿Cómo quería ser recordado Yeison Jiménez? Esto reveló en una entrevista

En una entrevista que el artista concedió en su momento, abrió su corazón para relatar ante las cámaras cómo quería ser recordado, dejando ver que, más allá de su reconocimiento, para él era más importante cómo sus ganas de superarse lo llevaron a perseguir eso que anhelaba.

"A mí me encantaría que me recordaran como un muchacho que no le quedó grande nada, por un muchacho que logró todas las expectativas y sueños que se propuso en la cabeza a pesar de las adversidades que tuvo en su vida", señaló el artista.

Así mismo, reiteró que quisiera ser recordado como una persona a la que no le importó más la fama o el dinero, que su familia.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre cómo quisiera ser recordado?

En el mismo diálogo, el intérprete del 'Aventurero', también aseguró ser una persona que desde siempre ha actuado desde el corazón, alguien que se emociona cuando a los que quiere y lo rodean les va bien, pues finalmente es esto lo que le ha permitido sostenerse. }

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Esto dijo Yeison Jiménez sobre cómo quería ser recordado. Foto | Canal RCN.

La comentada entrevista, fue acompañada de un emotivo video del cantante 16 años atrás cuando apenas iniciaba este camino y se presentaba en ese entonces, en la plaza de Manzanares, Caldas, su pueblo natal.

En el videoclip que fue revelado por la emisora Manzanares Stereo, se puede apreciar al joven de ese momento que soñaba con llenar estadios y que con su música y humildad tocaba los corazones de quienes lo escuchaban en ese momento.

Yeison Jiménez en Megaland.
Así quería ser recordado Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Hoy, más de una década desde que se abría su propio espacio en el género popular, miles de fans de todo el país lo despiden entre lágrimas y honran su memoria a través de sus canciones, esas mismas que lo llevaron a convertirse en un ídolo nacional.

