Nicolás Arrieta habló sin filtros con 'Campanita': "Mucha gente viene muy predispuesta conmigo"

El creador de contenido Nicolás Arrieta tuvo una sincera conversación con 'Campanita' donde le reveló que es consciente de que muchos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 2026 ya están predispuestos con él y tienen una mala imagen antes de conocerlo.

Nicolás Arrieta le confiesa a 'Campanita' que sabe que muchos de sus compañeros no tienen una buena percepción de él. (Fotos Canal RCN)

¿Qué respondió ‘Campanita’ ante la confesión de Nicolás Arrieta?

'Campanita' le aceptó que él fue de los que tenía una mala percepción de Nicolás solo por lo que había escuchado, pero que ahora que lo ha tratado, se ha dado cuenta de que es una persona muy diferente a lo que dicen y que le parece bastante humilde.

Nicolás le respondió que siempre trata de ser servicial y de ayudar en todo lo que se pueda, especialmente cuando son pruebas grupales.

Y que respecto a lo que dicen de él, no se toma nada personal, pues considera que deben conocerlo antes de juzgarlo.

Además, aseguró que lo que muestra en redes es solo una parte de su esencia y que le agrada poder mostrar otras facetas en la competencia y hacer amigos.

“Yo sé que mucha gente viene muy predispuesta conmigo”, expresó Nicolás Arrieta.

¿Por qué Nicolás Arrieta es el primer nominado de La casa de los famosos Colombia 3?

A parte de las conversaciones y de la buena disposición que ha mostrado, Nicolás Arrieta se convirtió en el primer nominado de la competencia.

La decisión fue tomada por Renzo Meneses, quien obtuvo el poder de la nominación directa y lo eligió sin posibilidad de que fuera salvado por ninguna de las dinámicas existentes.

Esto implica que Nicolás vivirá su primera gala de eliminación y dependerá exclusivamente del voto del público para continuar en la casa.

Nicolás quedó ubicado en el cuarto calma por decisión de Valentino Lázaro, quien obtuvo el poder de organizar a los famosos en las habitaciones.

Por otra parte, Alexa Torrex se quedó con el privilegio de ser la primera líder de la competencia, un rol que le otorga ventajas estratégicas dentro del juego.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de abrir la caja de Pandora, ejercer el poder de salvación sobre alguno de sus compañeros y tener influencia directa en las nominaciones.