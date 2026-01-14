La Liendra reaccionó al polémico juicio de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, las celebridades que hacen parte del reality han generado diversos comentarios mediante las plataformas digitales, en especial por algunas diferencias que han presentado durante la convivencia.

Así también, la creadora de contenido digital, Yina Calderón, se ha convertido en tendencia en las últimas horas al ser la jueza en La casa de los famosos Colombia y varias celebridades han generado diversas reacciones, entre esas, La Liendra.

¿Cuál fue la participación de Yina Calderón al ser jueza en La casa de los famosos Colombia?

En la mañana de este miércoles 14 de enero, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores y a las celebridades de La casa de los famosos Colombia al hacer varias confesiones durante la audiencia al ser la jueza.

¿Cómo fue el juicio de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Durante el juicio, se llevaron a cabo varios acontecimientos presentados entre las celebridades, quienes aprovecharon la oportunidad para decirse todas las verdades sin filtro alguno.

Por su parte, Yina no desaprovechó el momento exacto para que cada una de las celebridades que ha tenido ciertas “diferencias”, expresaran sin temor alguno sus diferencias.

Desde luego, uno de los momentos más polémicos presentados durante el juicio fueron el de Valentino Lázaro y Marcela Reyes, quienes argumentaron sus diferencias delante de todos y de Yina Calderón.

¿Cómo reaccionó La Liendra tras la llegada de Yina Calderón al ser la jueza de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Yina Calderón acaparó la atención mediática al hacerles varias confesiones a las celebridades que hacen parte de la tercera temporada, tirándole algunas “pullas” a Valentino y a Mariana Zapata.

Esta fue la reacción de La Liendra al juicio de Yina Calderón. | Foto: Canal RCN

Así que, La Liendra, uno de los creadores de contenido digital más destacados del país y exparticipante de la segunda temporada del reality, compartió su reacción sobre el polémico juicio que tuvo Yina Calderón, expresando las siguientes palabras: