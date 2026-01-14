Sale a la luz emotivo video de los inicios de Yeison Jiménez en Manzanares hace 16 años

En medio del impacto que sigue causando la trágica muerte de Yeison Jiménez, recientemente salió a la luz emotivo video con el que recordaron cómo fueron los inicios del artista que lamentablemente partió de este plano el pasado 10 de enero luego de un accidente aéreo.

¿Cómo fueron los inicios de Yeison Jiménez como cantante de música popular?

A través de la cuenta de TikTok de Manzanares Stereo, municipio del que era oriundo el artista de música popular, se conoció una grabación que fue filmada exactamente el 24 de abril del año 2010, fecha en la que el joven se presentó en la plaza del pueblo para mostrar todo lo que tenía que ofrecer como cantante.

"Bueno, primero que todo para darle las gracias a todo el equipo de Manzanares Stereo, por tenerme en cuenta para esta gran final", son las palabras que dijo Jiménez en aquella oportunidad cuando apenas empezaba su carrera como cantante.

En el video, Yeison recordó cuando cantó por primera vez en ese lugar cuando tenía escasos 8 años, momento que fue suficiente para saber que su destino iba a estar marcado por la música.

Revelan video de Yeison Jiménez del año 2010. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es el emotivo video de Yeison Jiménez de sus inicios como cantante?

Allí, el joven de ese entonces le explicó a su público que no logró llevar sus CDs con su música debido a que el proceso de posproducción no había terminado, sin embargo, emocionado, reiteró que, cuando al fin estuvieran listos, él mismo iba a repartirlos personalmente.

Así fueron los inicios de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Por último, le manzanareño, terminó su discurso con las siguientes palabras: "no es más, ahí los dejo con mi música". Segundos después, se sube al escenario y procede a entonar un éxito de música popular.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video viral de los inicios de Yeison Jiménez?

Como era de esperarse, la publicación del emotivo video, generó una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes lamentaron la pérdida de un ser humano como Yeison.

"Poco público y testigos del gran talento", "Yo tengo es CD", "El que tenga uno de esos CD… tiene un tesoro", "Tengo ese CD firmado es mi tesoro", "lo lograste hermano, todo lo que te propusiste", son algunos mensajes que escribieron sus fans.

Hoy, casi 16 años después desde que fue grabado, miles de personas en todo el país lloran su partida, pues además despedir a un gran ser humano, despiden a un hombre que acompañó a través de sus canciones.