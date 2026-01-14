Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz emotivo video de los inicios de Yeison Jiménez en Manzanares hace 16 años

En medio del duelo por la muerte de Yeison Jiménez, recientemente se conoció video del artista en el año 2010.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Yeison Jiménez: así fueron sus inicios. Foto | Canal RCN.

En medio del impacto que sigue causando la trágica muerte de Yeison Jiménez, recientemente salió a la luz emotivo video con el que recordaron cómo fueron los inicios del artista que lamentablemente partió de este plano el pasado 10 de enero luego de un accidente aéreo.

Artículos relacionados

¿Cómo fueron los inicios de Yeison Jiménez como cantante de música popular?

A través de la cuenta de TikTok de Manzanares Stereo, municipio del que era oriundo el artista de música popular, se conoció una grabación que fue filmada exactamente el 24 de abril del año 2010, fecha en la que el joven se presentó en la plaza del pueblo para mostrar todo lo que tenía que ofrecer como cantante.

Artículos relacionados

"Bueno, primero que todo para darle las gracias a todo el equipo de Manzanares Stereo, por tenerme en cuenta para esta gran final", son las palabras que dijo Jiménez en aquella oportunidad cuando apenas empezaba su carrera como cantante.

Artículos relacionados

En el video, Yeison recordó cuando cantó por primera vez en ese lugar cuando tenía escasos 8 años, momento que fue suficiente para saber que su destino iba a estar marcado por la música.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Revelan video de Yeison Jiménez del año 2010. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es el emotivo video de Yeison Jiménez de sus inicios como cantante?

Allí, el joven de ese entonces le explicó a su público que no logró llevar sus CDs con su música debido a que el proceso de posproducción no había terminado, sin embargo, emocionado, reiteró que, cuando al fin estuvieran listos, él mismo iba a repartirlos personalmente.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Así fueron los inicios de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Por último, le manzanareño, terminó su discurso con las siguientes palabras: "no es más, ahí los dejo con mi música". Segundos después, se sube al escenario y procede a entonar un éxito de música popular.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video viral de los inicios de Yeison Jiménez?

Como era de esperarse, la publicación del emotivo video, generó una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes lamentaron la pérdida de un ser humano como Yeison.

"Poco público y testigos del gran talento", "Yo tengo es CD", "El que tenga uno de esos CD… tiene un tesoro", "Tengo ese CD firmado es mi tesoro", "lo lograste hermano, todo lo que te propusiste", son algunos mensajes que escribieron sus fans.

Hoy, casi 16 años después desde que fue grabado, miles de personas en todo el país lloran su partida, pues además despedir a un gran ser humano, despiden a un hombre que acompañó a través de sus canciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida presentadora realizó dolorosa confesión. Talento internacional

Reconocida presentadora realizó dolorosa confesión sobre un familiar: “Apareció muerto”

Reconocida presentadora reveló el doloroso episodio familiar que marcó su vida: la inesperada muerte de su tío en EE. UU.

Yeferson Cossio divide opiniones. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio recibió críticas por burlarse de su problema cardíaco: “Si no me falla el corazón”

Yeferson Cossio generó polémica en redes al dedicar una canción a su novia y bromear con su delicado estado de salud.

La Liendra reaccionó al polémico juicio de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia La Liendra

La Liendra reaccionó al polémico juicio de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

La Liendra compartió su curiosa reacción en redes tras el polémico juicio de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe aprovechó el juicio de La casa de los famosos Colombia 3 para denunciar a Tebi, tras haber expulsado a Jay Torres.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto Jhon Alex Castaño

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27