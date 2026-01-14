Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano dejó emotivo mensaje en el homenaje a Yeison Jiménez: "Se nos fue el Rockstar"

Aida Victoria Merlano expresó su tristeza en redes sociales y destacó la huella que dejó Yeison Jiménez en la música.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano deja mensaje para Yeison Jiménez.
Aida Victoria Merlano deja emotivo mensaje para Yeison Jiménez en su homenaje.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano estuvo presente en el homenaje póstumo del cantante Yeison Jiménez.

Aida Victoria Merlano llama "Rockstar" a Yeison Jiménez.
Aida Victoria Merlano llama "Rockstar" a Yeison Jiménez en su homenaje póstumo.

¿Qué publicó Aida Victoria Merlano sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

En una publicación en su Instagram, la influenciadora dejó ver su tristeza mencionando que la música y Colombia perdieron a un "Rockstar".

También le deja un mensaje de apoyo a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez.

En el mensaje le expresa que es una "potra" y que Yeison le va a dar la fuerza para afrontar y honrar la vida.

El homenaje se está llevando a cabo en el Movistar Arena desde el mediodía de este 14 de enero y ha contado con la presencia de varias personalidades del mundo del entretenimiento y la música.

Colegas de Yeison Jiménez como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, entre otros, han expresado su profundo dolor y pesar por su muerte y han recordado los momentos profesionales que compartieron juntos.

“Parece mentira, se nos fue el rockstar…Dios los reciba a todos en su santa gloria. Fuerza a los familiares. Y a Sonia, su señora, mi amor usted es una potra y ese caballero le va a dar la fuerza para pararse durísimo y honrar la vida”, escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

El homenaje en el Movistar Arena estuvo marcado por momentos profundamente emotivos.

¿Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez en su homenaje póstumo?

La mamá de Yeison Jiménez subió al escenario y compartió unas palabras que conmovieron al público.

Reveló que días antes del accidente había escuchado repetidamente una canción cuya letra hablaba de la despedida de un ser querido, y que ahora, tras lo ocurrido, siente que aquella melodía fue una señal de lo que estaba por sucederle a su hijo.

Su relato estremeció a los presentes, quienes respondieron con un largo aplauso cargado de respeto y solidaridad.

La pequeña hija del artista también quiso participar en el homenaje y, con inocencia y ternura, tomó el micrófono para dirigirse a los seguidores de su padre.

La niña pidió que no dejen de rezar por él y por su eterno descanso. un gesto que enterneció a los miles de asistentes.

Aida Victoria Merlano da su mensaje de apoyo a la esposa de Yeison Jiménez.
Aida Victoria Merlano da su mensaje de apoyo a la esposa de Yeison Jiménez en el homenaje.
