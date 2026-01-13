Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Un nuevo comienzo? La Segura lloró y generó intriga con un inesperado mensaje en redes sociales

Entre lágrimas, La Segura compartió un mensaje en redes que generó expectativa y curiosidad sobre lo que vendrá en su futuro.

Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura rompe en llanto.
La Segura rompe en llanto al revelar cambios en su vida. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido La Segura, conmovió a sus seguidores al confesar que está atravesando por unos cambios importantes en su vida.

La Segura conmueve y deja misterioso mensaje.
La Segura conmueve y deja misterioso mensaje en redes sociales. (Foto Canal RCN)

¿Qué cambios está haciendo La Segura en su rutina?

Mediante sus historias de Instagram, La Segura mostró que está haciendo modificaciones en su rutina y en la forma en la que afronta cada día.

En un video contó que se propuso comenzar este año levantándose a las 6 de la mañana o antes para tener un momento espiritual y de reflexión, y para poder tener un espacio tranquilo de lectura y así continuar con su rol de mamá con su hijo Lucca y cumplir con sus compromisos profesionales.

En otra historia, La Segura se mostró llorando y conmovida por una frase que encontró y que le tocó las fibras.

Además, acompañó la publicación con un emotivo mensaje en donde asegura que solo Dios sabe la razón de sus lágrimas y que la palabra “Destino” tiene un significado especial que su comunidad digital podrá confirmar después.

“Solo Dios sabe porque lloré tanto con esta palabra que me dio hoy amigas, después lo van a entender, pero guarden captura de esto”, escribió La Segura en su publicación.

¿Cuántos meses tiene Lucca el hijo de La Segura?

Por otra parte, la creadora celebró los nueve meses de vida de su hijo Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

La ocasión estuvo marcada por mensajes llenos de ternura, videos y fotografías de la familia.

Además, Lucca ya ha comenzado a decir sus primeras palabras, un momento que llenó de emoción a La Segura.

La creadora compartió con sus seguidores cómo su hijo pronunció por primera vez “mamá”, aunque lo curioso es que no lo hizo directamente con ella, sino que se lo dijo a una cámara de seguridad instalada en su casa.

La Segura también se mostró como espectadora del inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

A través de sus historias compartió un clip en el que aparece su amiga y excompañera de reality Karen Sevillano, quien ahora tiene el rol de presentadora del After.

La Segura expresó su emoción al verla en pantalla y no dudó en enviarle un mensaje lleno de cariño, asegurando que la ama y que se siente orgullosa de sus logros.

La Segura empieza sus propósitos de este año.
La Segura muestra los cambios en su rutina. (Foto Canal RCN)
