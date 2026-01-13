Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata arremetió contra Karina García; Marcela Reyes le reveló chats en su contra

Mariana Zapata habría expuesto a Karina García en La casa de los famosos Colombia tras su enemistad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata, Karina García y Marcela Reyes
Mariana Zapata habla de Karina García y Marcela Reyes/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapatarelató lo que pasó con su colega y examiga Karina García cuando ella casi ingresa a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Mariana Zapata no entró a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

La paisa hizo parte de uno de los grupos en los que el público elegía a su favorito para ingresar al reality y pese a que inicio iba ganando, La Jesuu fue quien logró ganarse la entrada.

mariana zapata tras rivalidad con karina garcia

Según contó Mariana Zapata, Karina García realizó toda una estrategia con ayuda de sus amigas en su momento para hacerle campaña en su contra y que las personas no la apoyaran.

"Cuando ella supo que íbamos a estar juntas en esta casa, ella no soportó, ella no pudo con eso, y empezó a decir en el grupo (de sus amigas con Marcela Reyes) que apoyaran mi competencia, 'no quiero que esa vieja esté conmigo'", contó.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Karina García en La casa de los famosos Colombia?

En conversación con sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, Mariana confesó que Marcela Reyes en unos premios le pidió disculpas por todo lo que dijo en su contra para que no lograra ingresar a La casa de los famosos Colombia, pues lo hizo para apoyar a Karina García, quien les habría pedido que la ayudaran para que no ingresara al reality.

mariana zapata sobre karina garcia

"Desbloqueó el celular y me mostró audios de ella casi llorando (...) ella no quería que yo estuviera y ya no éramos amigas, pero cuando Marcela me cuenta me pareció muy fuerte darme cuenta todo lo que ella hizo para que yo no entrara", agregó.

Asimismo, señaló que ella nunca hizo nada en su contra durante la participación de Karina García en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia pese a lo que sabía que había hecho en su contra.

De igual manera, indicó que la noche anterior antes de que les quitaran el celular vio cómo Karina García apoyaba en redes sociales a quienes decían que ella la estaría copiando.

