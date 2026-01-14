Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ignacio Baladán reflexiona tras la muerte de Yeison Jiménez: “La vida es prestada”

Ignacio Baladán se refirió al fallecimiento de Yeison Jiménez y compartió una reflexión sobre aprovechar el tiempo y vivir con propósito.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ignacio Baladán reaccionó al fallecimiento de Yeison Jiménez y dejó un mensaje que invita a valorar el tiempo y a vivir con plenitud.
Ignacio Baladán reaccionó al fallecimiento de Yeison Jiménez y dejó un mensaje que invita a valorar el tiempo y a vivir con plenitud. (Foto Gladys Vega / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La carta que reconfortó a la hermana de Yeison Jiménez tras la partida del artista Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez recibe una conmovedora carta de condolencias, ¿qué dice?

La hermana de Yeison Jiménez compartió una carta redactada por un reconocido escritor, quien le dedicó un profundo mensaje.

Mamá de Yeison Jiménez conmueve. Yeison Jiménez

Mamá de Yeison Jiménez confesó que presintió la partida de su hijo a través de una canción

Mamá de Yeison Jiménez estremeció al contar que presentía la pérdida de un ser querido por medio de una canción.

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Sacerdote en el ojo del huracán tras comentario sobre la muerte de Yeison Jiménez: "¿qué se llevó?"

Recientemente, un sacerdote hizo una reflexión durante una eucaristía en la que habló sobre el fallecimiento del cantante de música popular.

Lo más superlike

Valentino Lázaro conmueve tras hablar de su pasado en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino Lázaro termina llorando tras intensa charla con Sara Uribe en La casa de los famosos

Valentino Lázaro abrió su corazón al hablar de su pasado y no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo Yeison Jiménez

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Alexa Torres sobre su liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27