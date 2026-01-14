Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Yeison Jiménez, de 7 años, reveló el desgarrador sueño familiar que su padre no pudo cumplir

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, conmovió al revelar en su homenaje el sueño familiar que su papá no pudo cumplir.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Yeison Jiménez revela el sueño que su papá no pudo cumplir
Hija de Yeison Jiménez revela el sueño que su papá no pudo cumplir. (Foto Canal RCN).

Este miércoles 14 de enero se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá un emotivo homenaje al artista de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, fallecidos en un trágico accidente de avioneta. Durante el evento, su hija Thaliana, de 7 años, reveló el desgarrador sueño que su papá no pudo cumplir.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el sueño que Yeison Jiménez no pudo cumplir?

Thaliana, de 7 años, subió a la tarima del Movistar Arena acompañada de su abuela, madre de Yeison Jiménez, para dirigir unas palabras a los miles de asistentes que llegaron al homenaje en memoria de su papá.

La emotiva petición de la hija de Yeison Jiménez que conmovió a sus fans
La emotiva petición de la hija de Yeison Jiménez que conmovió a sus fans. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

Durante su intervención, la menor compartió uno de los sueños familiares que el cantante no logró cumplir y que conmovió a los fanáticos presentes. Se trataba de poder ver crecer a ella y a sus hermanos, algo que ya no podrá hacer en vida, sino desde el cielo.

Artículos relacionados

“El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer en vida. Sé que ahora lo hará desde el cielito”, mencionó la menor.

Así mismo, pidió a los asistentes que siempre agradecieran por tener a sus padres con vida, porque ellos hacían todos por verlos bien.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo dos hijos con su pareja sentimental, Sonia Restrepo: Thaliana y Santiago. Además, adoptó a Camila, quien desde los dos años fue criada por el artista como una más de su familia.

Artículos relacionados

Incluso, durante su intervención, Thaliana le recordó a los asistentes al evento que era importante destacar que "el papá no es el que hace nacer, el verdadero papá es el que cría", destacando esta parte importante sobre el rol de padre que Yeison realizó en la vida de su hija Camila.

El evento en honor al artista se llevó durante toda la tarde de este miércoles 14 de enero en donde miles de personas honraron su memoria por medio de canciones y palabras.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Sale a la luz emotivo video de los inicios de Yeison Jiménez en Manzanares hace 16 años

En medio del duelo por la muerte de Yeison Jiménez, recientemente se conoció video del artista en el año 2010.

Reconocida presentadora realizó dolorosa confesión. Talento internacional

Reconocida presentadora realizó dolorosa confesión sobre un familiar: “Apareció muerto”

Reconocida presentadora reveló el doloroso episodio familiar que marcó su vida: la inesperada muerte de su tío en EE. UU.

Yeferson Cossio divide opiniones. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio recibió críticas por burlarse de su problema cardíaco: “Si no me falla el corazón”

Yeferson Cossio generó polémica en redes al dedicar una canción a su novia y bromear con su delicado estado de salud.

Lo más superlike

Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe aprovechó el juicio de La casa de los famosos Colombia 3 para denunciar a Tebi, tras haber expulsado a Jay Torres.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto Jhon Alex Castaño

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27