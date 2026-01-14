Hija de Yeison Jiménez, de 7 años, reveló el desgarrador sueño familiar que su padre no pudo cumplir

Este miércoles 14 de enero se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá un emotivo homenaje al artista de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, fallecidos en un trágico accidente de avioneta. Durante el evento, su hija Thaliana, de 7 años, reveló el desgarrador sueño que su papá no pudo cumplir.

¿Cuál fue el sueño que Yeison Jiménez no pudo cumplir?

Thaliana, de 7 años, subió a la tarima del Movistar Arena acompañada de su abuela, madre de Yeison Jiménez, para dirigir unas palabras a los miles de asistentes que llegaron al homenaje en memoria de su papá.

La emotiva petición de la hija de Yeison Jiménez que conmovió a sus fans. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

Durante su intervención, la menor compartió uno de los sueños familiares que el cantante no logró cumplir y que conmovió a los fanáticos presentes. Se trataba de poder ver crecer a ella y a sus hermanos, algo que ya no podrá hacer en vida, sino desde el cielo.

“El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer en vida. Sé que ahora lo hará desde el cielito”, mencionó la menor.

Así mismo, pidió a los asistentes que siempre agradecieran por tener a sus padres con vida, porque ellos hacían todos por verlos bien.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo dos hijos con su pareja sentimental, Sonia Restrepo: Thaliana y Santiago. Además, adoptó a Camila, quien desde los dos años fue criada por el artista como una más de su familia.

Incluso, durante su intervención, Thaliana le recordó a los asistentes al evento que era importante destacar que "el papá no es el que hace nacer, el verdadero papá es el que cría", destacando esta parte importante sobre el rol de padre que Yeison realizó en la vida de su hija Camila.

El evento en honor al artista se llevó durante toda la tarde de este miércoles 14 de enero en donde miles de personas honraron su memoria por medio de canciones y palabras.