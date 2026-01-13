Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se despachó con Valentino al “parecerse” a ella en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón se despachó en contra de Valentino Lázaro por las similitudes que tiene con ella en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yina Calderón se despachó con Valentino al “parecerse” a ella en La casa de los famosos Colombia
¿Qué dijo Yina Calderón sobre Valentino Lázaro? | Fotos: Canal RCN

El pasado 12 de enero, en el horario de las 8:00 p.m. inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde luego, el inicio del reality ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales, en especial, por el ingreso de Marcela Reyes, quien se convirtió en la celebridad número 24 en hacer parte de la casa más famosa del país.

Además, la creadora de contenido digital, Yina Calderón, acaparó la atención mediática en sus redes sociales tras pronunciarse acerca de las actitudes de Valentino Lázaro, quien reveló hace unos días que sería el “Yino Calderón” de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón tras las similitudes que tiene Valentino Lázaro con ella en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unos días, Yina Calderón compartió su reacción tras confirmarse el ingreso de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia 2026, en la que varios internautas esperan que será una de las celebridades en dar mayor tema de conversación.

Yina Calderón se despachó con Valentino al “parecerse” a ella en La casa de los famosos Colombia
Esto dijo Yina Calderón sobre Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Así también, Yina reveló hace poco que Valentino será una “copia barata de ella”, pues jamás podrá parecerse a ella tras la confesión que realizó durante una entrevista.

Artículos relacionados

En horas de la mañana de este martes 13 de enero, Valentino Lázaro apareció con una balaca de cachos, en el que varios navegantes dividieron varias opiniones acerca de la “similitud” que Valentino trata de tener con Yina.

Con base en esto, la influenciadora compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 930 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Hasta mis cachos los llevó Yino Calderón”, agregó Yina Calderón.

¿Cuál fue la rivalidad que tuvo Valentino Lázaro con Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón se despachó con Valentino al “parecerse” a ella en La casa de los famosos Colombia
¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Marcela Reyes? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que no solamente Yina Calderón ha tenido ciertas diferencias con Valentino Lázaro, sino que también, su colega Marcela Reyes, quien se convirtió en la última celebridad en hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Por ello, la llegada de Marcela Reyes causó una primera rivalidad con Valentino Lázaro, quien le anunció varias verdades acerca de algunas diferencias. ¡No te pierdas todos los detalles de La casa de los famosos Colombia por el Canal RCN!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: el género musical que más amaba además de la música popular

Yeison Jiménez no solo vivía la música popular, también sentía afinidad por otro género que pocos de sus seguidores conocían.

Así le celebró La Segura los 9 meses de a su bebé La Segura

La Segura conmueve con la tierna celebración de los 9 meses de Lucca: “Gracias por estar”

La Segura mostró cómo celebró los 9 meses de Lucca y enterneció a sus seguidores en redes.

¿Qué dijo Yeferson Cossio en pleno en vivo sobre Yeison Jiménez que encendió la polémica? Yeferson Cossio

Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

Las palabras de Yeferson Cossio sobre la muerte de Yeison Jiménez causaron indignación en redes sociales.

Lo más superlike

El homenaje de Yeison Jiménez tuvo cambio de fecha. Yeison Jiménez

Bogotá se prepara para despedir a Yeison Jiménez este 14 de enero en el Movistar Arena

Miles de seguidores despedirán a Yeison Jiménez en un homenaje público este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena.

Karina García y Altafulla Karina García

Así reaccionó Karina García al ver a Altafulla presentado La casa de los famosos Colombia

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas