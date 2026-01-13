Yina Calderón se despachó con Valentino al “parecerse” a ella en La casa de los famosos Colombia

El pasado 12 de enero, en el horario de las 8:00 p.m. inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde luego, el inicio del reality ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales, en especial, por el ingreso de Marcela Reyes, quien se convirtió en la celebridad número 24 en hacer parte de la casa más famosa del país.

Además, la creadora de contenido digital, Yina Calderón, acaparó la atención mediática en sus redes sociales tras pronunciarse acerca de las actitudes de Valentino Lázaro, quien reveló hace unos días que sería el “Yino Calderón” de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Yina Calderón tras las similitudes que tiene Valentino Lázaro con ella en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unos días, Yina Calderón compartió su reacción tras confirmarse el ingreso de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia 2026, en la que varios internautas esperan que será una de las celebridades en dar mayor tema de conversación.

Esto dijo Yina Calderón sobre Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Así también, Yina reveló hace poco que Valentino será una “copia barata de ella”, pues jamás podrá parecerse a ella tras la confesión que realizó durante una entrevista.

En horas de la mañana de este martes 13 de enero, Valentino Lázaro apareció con una balaca de cachos, en el que varios navegantes dividieron varias opiniones acerca de la “similitud” que Valentino trata de tener con Yina.

Con base en esto, la influenciadora compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 930 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Hasta mis cachos los llevó Yino Calderón”, agregó Yina Calderón.

¿Cuál fue la rivalidad que tuvo Valentino Lázaro con Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia?

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Marcela Reyes? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que no solamente Yina Calderón ha tenido ciertas diferencias con Valentino Lázaro, sino que también, su colega Marcela Reyes, quien se convirtió en la última celebridad en hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por ello, la llegada de Marcela Reyes causó una primera rivalidad con Valentino Lázaro, quien le anunció varias verdades acerca de algunas diferencias. ¡No te pierdas todos los detalles de La casa de los famosos Colombia por el Canal RCN!