Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Karen Sevillano a los outfits de los participantes de La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano dio su opinión sobre los vestidos y trajes que usaron los participantes en el estreno de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karen Sevillano opina sobre los Outfits.
Karen Sevillano opina sobre los Outfits en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

La presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, causó risa al dar su opinión sobre algunos de los Outfits de los participantes del programa.

Karen Sevillano divirtió a sus seguidores.
Karen Sevillano divirtió a sus seguidores con sus comentarios sobre el atuendo de algunos participantes de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Ayer, 12 de enero, se acabó la espera y las puertas de la casa más famosa del país se abrieron.

Veinticuatro participantes tendrán el difícil reto de convivir siendo observados 24/7.

¿Cuál fue la opinión de Karen Sevillano sobre los outfits de los participantes de La casa de los famosos Colombia?

En su cuenta de Instagram, Karen subió un video en el que aparecen pequeños apuntes que hizo durante el after y en el que calificó los atuendos de los famosos.

Con su particular y característico estilo, Karen hizo comparaciones con los vestidos y trajes de los concursantes que generaron muchos comentarios y reacciones divertidas.

Mientras Karen y Vicky analizan las pintas, el ambiente en el juego se empieza a tensionar y es que la competencia arrancó con fuerza.

Anoche hubo una dinámica en la que los famosos debían pararse debajo de unos globos que explotaban en orden, revelando poderes especiales.

Algunos famosos obtuvieron ventajas, mientras otros quedaron sin nada.

Artículos relacionados

¿Quién es el primer líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Valentino Lázaro, por ejemplo, tuvo la posibilidad de armar los integrantes del cuarto calma y del cuarto tormenta.

Renzo Meneses recibió el poder de nominación directa y eligió a Nicolás Arrieta, convirtiéndolo en el primer nominado del juego.

Por su parte, Tebi Bernal cuenta con el poder de la expulsión, aunque aún no se ha definido cuándo podrá usarlo.

Alexa Torrex se convirtió en la primera líder de la semana y su papel no es menor. Además de la responsabilidad de tomar decisiones, cuenta con una ventaja estratégica: el poder de realizar un intercambio en la placa de nominados.

Artículos relacionados

Esta posibilidad le otorga un control adicional sobre el rumbo del juego, ya que puede alterar las decisiones tomadas y modificar el destino de sus compañeros en cualquier momento.

Por otro lado, Maiker Smith obtuvo la inmunidad en la primera dinámica, asegurando su permanencia en la competencia durante esta etapa inicial.

Karen Sevillano presenta el After.
Karen Sevillano presenta el After junto a Vicky Berrio. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yina Calderón y Karina García reaccionaron entre risas al fuerte cruce de Marcela Reyes y Valentino La casa de los famosos

Así reaccionaron Karina García y Yina Calderón al fuerte cruce entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro

Karina García y Yina Calderón reaccionaron al desacuerdo de Marcela Reyes y Valentino Lázaro en La casa de los famosos.

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña: ¿qué confesó? Marcela Reyes

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña: ¿qué confesó?

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña, haciendo una inesperada confesión.

Valentino explicó por qué tiene diferencias con Marcela Reyes en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino en La casa revela por qué no soporta a Marcela Reyes, ¿qué tiene que ver Karina García?

Valentino lanza dura confesión sobre Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia que involucran a Karina García.

Lo más superlike

Maluma, cantante colombiano de género urbano Maluma

Maluma sorprende con radical cambio de look para iniciar el año y recibe halagos en redes

Maluma sorprendió a sus seguidores al estrenar un nuevo look para iniciar el 2026 y que rápidamente captó la atención en redes.

La Segura rompe en llanto. La Segura

¿Un nuevo comienzo? La Segura lloró y generó intriga con un inesperado mensaje en redes sociales

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas