Así reaccionó Karen Sevillano a los outfits de los participantes de La casa de los famosos Colombia

La presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, causó risa al dar su opinión sobre algunos de los Outfits de los participantes del programa.

Karen Sevillano divirtió a sus seguidores con sus comentarios sobre el atuendo de algunos participantes de La casa de los famosos Colombia.

Ayer, 12 de enero, se acabó la espera y las puertas de la casa más famosa del país se abrieron.

Veinticuatro participantes tendrán el difícil reto de convivir siendo observados 24/7.

¿Cuál fue la opinión de Karen Sevillano sobre los outfits de los participantes de La casa de los famosos Colombia?

En su cuenta de Instagram, Karen subió un video en el que aparecen pequeños apuntes que hizo durante el after y en el que calificó los atuendos de los famosos.

Con su particular y característico estilo, Karen hizo comparaciones con los vestidos y trajes de los concursantes que generaron muchos comentarios y reacciones divertidas.

Mientras Karen y Vicky analizan las pintas, el ambiente en el juego se empieza a tensionar y es que la competencia arrancó con fuerza.

Anoche hubo una dinámica en la que los famosos debían pararse debajo de unos globos que explotaban en orden, revelando poderes especiales.

Algunos famosos obtuvieron ventajas, mientras otros quedaron sin nada.

¿Quién es el primer líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Valentino Lázaro, por ejemplo, tuvo la posibilidad de armar los integrantes del cuarto calma y del cuarto tormenta.

Renzo Meneses recibió el poder de nominación directa y eligió a Nicolás Arrieta, convirtiéndolo en el primer nominado del juego.

Por su parte, Tebi Bernal cuenta con el poder de la expulsión, aunque aún no se ha definido cuándo podrá usarlo.

Alexa Torrex se convirtió en la primera líder de la semana y su papel no es menor. Además de la responsabilidad de tomar decisiones, cuenta con una ventaja estratégica: el poder de realizar un intercambio en la placa de nominados.

Esta posibilidad le otorga un control adicional sobre el rumbo del juego, ya que puede alterar las decisiones tomadas y modificar el destino de sus compañeros en cualquier momento.

Por otro lado, Maiker Smith obtuvo la inmunidad en la primera dinámica, asegurando su permanencia en la competencia durante esta etapa inicial.