Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña: ¿qué confesó?

El pasado 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en el que varios navegantes se han sorprendido con todos los acontecimientos que han ocurrido en el reality, en especial, por la llegada de Marcela Reyes.

Desde luego, Marcela Reyes ha aprovechado la oportunidad para interrogar a varios de sus compañeros acerca de su vida sentimental, entre esos al actor Alejandro Estrada, quien acaparó la atención mediática hace varios años tras su ruptura con Nataly Umaña en la primera temporada del programa.

¿Por qué razón Alejandro Estrada fue tendencia tras su ruptura con Nataly Umaña en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Así fue la ruptura de Alejandro Estrada y Nataly Umaña. | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace varios meses, Alejandro Estrada acaparó la atención mediática por parte de los internautas tras visitar a su expareja Nataly Umaña, quien hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en una sección de “congelados”, en el que le hizo diversas confesiones tras su aparente cercanía con Miguel Melfi.

Sin duda, una de las escenas más virales mediante las plataformas digitales fue la de Alejandro Estrada y Nataly Umaña, a quien le hizo sorprendentes confesiones acerca de llegar a la última etapa de su relación.

¿Qué le preguntó Marcela Reyes a Alejandro Estrada tras su ruptura con Nataly Umaña?

Por esta razón, Marcela Reyes, una de las celebridades que hace parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha dividido múltiples comentarios en las diferentes redes sociales al preguntarle a Alejandro Estrada cómo fue su ruptura con Nataly Umaña en el pasado:

¿Qué pregunta le hizo Marcela Reyes a Alejandro Estrada sobre su ruptura con Nataly Umaña? | Foto: Canal RCN

“Yo, Marcela Reyes, tengo que confesarte que yo descargué la aplicación y yo creo que todo Colombia esperó tu entrada en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ¿esa tusa cuánto tiempo te duró?”, le preguntó Marcela a Alejandro.

Luego de esta pregunta, Alejandro Estrada le confesó a Marcela Reyes que no tardó muchos meses en superarla, detallando lo siguiente:

“Por ahí dos o tres meses. Si fue duro. Eso ya está superado. Eso quedó ahí y hoy por hoy, estoy soltero, pues ya llevo ocho meses así. Me siento muy bien”.

Sin duda, varios navegantes han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales tras las confesiones que hizo Alejandro acerca de sus exrelaciones sentimentales. Además, detalló que está disfrutando de su etapa de soltero en la actualidad.