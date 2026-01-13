Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino en La casa revela por qué no soporta a Marcela Reyes, ¿qué tiene que ver Karina García?

Valentino lanza dura confesión sobre Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia que involucran a Karina García.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentino explicó por qué tiene diferencias con Marcela Reyes en La casa de los famosos
Valentino habló de su mala relación con Marcela Reyes. (Fotos: Canal RCN)

Luego de la discusión que tuvieron Marcela Reyes y Valentino Lázaro tras el ingreso de la DJ a La casa de los famosos Colombia 3, el creador de contenido se pronunció y habló sobre las diferencias que tiene con la también influencer.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia 3?

Este lunes 12 de enero, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia dio inicio con un fuerte encuentro entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes. El anuncio de la DJ tomó por sorpresa a varios, ya que fue la última en ingresar a la casa.

Este suceso generó una reacción inmediata por parte del creador de contenido, luego de que la DJ hablara sobre lo que quería mostrar con su participación en el reality de convivencia.

Una sola mirada bastó para que Valentino se dirigiera directamente a Marcela y le expresara que, si tenía algo que decir, lo hiciera de frente.

Posteriormente, Marcela Reyes también se refirió al episodio y dejó claro que sí miró a Valentino mientras expresaba lo que sentía al momento de ingresar oficialmente a La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Valentino Lázaro aseguró que Marcela Reyes “siempre le ha caído mal”?

Por su parte, Valentino, en una conversación con Sofía Jaramillo, hizo varias revelaciones. El creador de contenido aseguró: “Ella siempre me ha caído mal”.

Ante esto, la modelo le preguntó directamente por qué, si él había tenido contacto con ella y si había hablado en otras ocasiones. Valentino respondió que sí, y que había sido varias veces.

Según explicó Valentino, Marcela Reyes es de esas personas que “dice cosas fuertes y luego hace un video hablando de lo divino”, y agregó que las personas con las que se relaciona son totalmente lo opuesto a lo que ella se muestra.

Finalmente, Valentino afirmó que ella habló de forma fuerte sobre una amiga suya, refiriéndose directamente a Karina García, y señaló: “Habló horriblemente de una amiga mía, de Karina, cuando ella era la que hacía esas cosas”.

Aunque no entró en mayores detalles, sí dejó claro que la mala relación entre ambos no viene de hace poco, sino que se remonta a mucho tiempo atrás.

 

