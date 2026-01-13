Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Karina García al ver a Altafulla presentado La casa de los famosos Colombia

Karina García reaccionó al ver a Altafulla mostrando la nueva casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla
Karina García tras ver de nuevo a Altafulla/Canal RCN

La influenciadora Karina García reaccionó al ver al cantante Altafulla presentar la nueva casa de los famosos Colombia tras haber sido el ganador de la segunda temporada.

¿Altafulla volvió a La casa de los famosos Colombia?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenó este 12 de enero, donde el artista Altafulla fue el encargado de presentar a todo el país la nueva casa en la que 24 participantes ya se encuentran conviviendo.

altafulla presentando la casa de los famosos colombia

El barranquillero como el gran ganador de la segunda temporada fue quien enseñó los nuevos espacios de La casa de los famosos Colombia, presentando también algunas de las novedades como el botón del pánico, la caja de pandora, el calabozo y más.

¿Cómo reaccionó Karina García al verlo de nuevo en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora estuvo como invitada junto a Yina Calderón en 'Qué hay pa' dañar: La casa de los famosos Colombia', donde Roberto Velásquez y Néstor Parra son los panelistas del programa.

karina y altafulla en la casa de los famosos colombia

Allí los cuatro estuvieron comentando y reaccionando al gran estreno de la tercera temporada de la competencia, donde Karina García tuvo que ver al artista presentando La casa de los famosos Colombia.

Aunque intentó disimular y tomarlo con profesionalismo, la empresaria Yina Calderón recordó que es su expareja diciéndole: "ahí está el ex de Karina, mírenlo, Altafulla".

Ella asentó con la cabeza y expresó "súper" sonriendo y mirando cómo el cantante recorría la nueva casa.

Posteriormente siguió viendo y decidieron comentar detalles de las novedades, donde se mostró emocionada por los nuevos detalles, en especial por el calabozo y la caja de pandora, indicando que le gustaría ingresar al menos una semana para usar el poder que le diera el Jefe en esta caja.

Tras su reacción, varios internautas reaccionaron al respecto, donde algunos indicaron que todavía guardan la esperanza de que ambos puedan reconciliarse, mientras que otros, aprovecharon para recordar el romance que tuvieron en el reality y lo mucho que dieron de qué hablar.

Cabe destacar que, ambos terminaron su relación poco meses después de haber salido de La casa de los famosos Colombia por diferencias entre ellos.

