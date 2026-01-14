Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez en programa de RCN donde compartió emotivas palabras semanas antes de fallecer.

María Camila Arteaga
¿Cuál fue la última entrevista de Yeison Jiménez en Canal RCN?

En los últimos días, el nombre de Yeison Jiménez se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su muerte a causa de un accidente al caer de una avioneta en Paipa, Boyacá.

Desde entonces, la noticia ha causado una gran desolación por parte de los internautas y allegados, quienes lo han recordado con gran emotividad mediante las redes sociales.

Así también, el equipo de ’Buen Día, Colombia9, una producción del Canal RCN, recordó la última entrevista que Yeison Jiménez tuvo durante su presentación en el Megaland 2025.

¿Cuál fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez con ‘Buen Día, Colombia’?

Recientemente, el equipo de ‘Buen Día, Colombia’, recordó con emotividad y admiración, la última entrevista de Yeison Jiménez, durante una de sus últimas presentaciones en la ciudad de Bogotá, la cual se llevó a cabo en El Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Con base en esto, la presentadora Sandra Bohórquez, quien hace parte del equipo de ‘Buen Día, Colombia’, compartió su reacción durante la emisión en vivo del programa en el que compartieron algunos detalles de la última entrevista de Yeison, expresando las siguientes palabras:

“Esta fue la última entrevista que tuvimos en RCN con Yeison Jiménez, en el que tuvimos el honor de verlo en el Megaland el pasado 29 de noviembre, quien representó a la música popular”, agregó la presentadora.

¿Cuáles fueron las últimas palabras que tuvo Yeison Jiménez durante la entrevista con ‘Buen Día Colombia’?

Durante la entrevista, se evidenció que el artista expresó su máximo orgullo al atravesar por un importante momento a nivel profesional, en especial, por cumplir uno de sus sueños al ser parte del cartel de artistas al presentarse en el Megaland 2025:

“Es una locura estar acá. Creo que es una fortuna estar en el Megaland, al lograr que la música regional colombiana tiene la fe. Esto era un sueño para mí. Recuerdo cuando veía las promociones de este evento. De hecho, hace poco canté con Arcángel, me gusta mucho su show”, agregó Yeison Jiménez.

Por el momento, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento, internautas y allegados del cantante, le han hecho un especial homenaje al ser uno de los artistas más escuchados en el género popular colombiano.

