Además, el cantante del género urbano ha generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir su reacción acerca de un mensaje que le envió Melissa Gate.

Con base en esto, Altafulla quedó sorprendido al ver la reciente declaración que le hizo Melissa Gate con quien presentó algunas diferencias en el pasado, en especial, por un cruce de opiniones que tuvieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue la reacción de Altafulla al ver el mensaje que le dejó Melissa Gate?

Recientemente, la cuenta oficial del Canal RCN en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, se mostró un video en el que Altafulla compartió su reacción acerca de un video en el que Melissa Gate hizo algunas confesiones, expresando las siguientes palabras:

Palabras de Melissa Gate a Altafulla. | Foto: Canal RCN

“Yo hubiese preferido perder en frente de Karina que sí hizo contenido y tampoco es que el otro esté mal, no tengo nada malo en contra de él porque hizo algo bueno. Además, a todos les pedí perdón por si dije algo”, agregó Melissa.

Posteriormente, Altafulla reaccionó sin ningún tipo de filtro, pues aclaró que no tiene inconveniente con Melissa ni tampoco con algunos de sus excompañeros con quienes habitó La casa de los famosos Colombia:

“No nos hemos visto de frente, pero siempre he pensado porque yo gané, pasen la página porque si toda la vida nos quedamos ahí, no importa. Yo nunca tuve problema con nadie, además, yo perdoné a varios de mis compañeros por eso”, agregó Altafulla.

¿Cómo ha sido el regreso de Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2026?

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Sin duda, el regreso de Altafulla ha generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales al ser el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia donde dejó una gran variedad de opiniones en la competencia.

Así ha sido el regreso de Altafulla a La casa de los famosos Col 2026. | Foto: Canal RCN

Así también, el regreso de Altafulla en la semana de la tiranía ha generado una gran variedad de opiniones en donde los internautas se han sorprendido con su regreso en la competencia.