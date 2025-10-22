Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salen a la luz audios que envió 'Baby Demoni' a su amigo antes de su muerte

'Baby Demoni' envió a su mejor amigo audios que hoy salen a la luz, donde revela lo sucedido, la noche en que murió.

El caso de la influencer bogotana Alejandra Esquin, conocida como 'Baby Demoni', sigue causando impacto tras salir a la luz los audios que envió a su amigo, donde relata lo ocurrido la noche de su fatídica muerte.

¿Cómo salieron a la luz los audios que 'Baby Demoni' le envió a su amigo la noche de su fallecimiento?

El periodista Rafael Poveda entrevistó en su podcast 'Más allá del silencio' a Robin Alexis Parra, mejor amigo de 'Baby Demoni'.

En un adelanto que mostró el comunicador en redes de la entrevista, el joven habló sin filtros y reveló el posible motivo que llevó a 'Baby Demoni' a su trágico final, mostrando audios que ella le había enviado y fragmentos de los últimos mensajes que intercambiaron.

De acuerdo con 'La fresa más nea', como se hace llamar este joven en redes, la noche del 14 de octubre le escribió a su amiga para saber cómo se encontraba, ya que días atrás se había sometido a un procedimiento estético.

Al no recibir respuesta, decidió llamarla. Cuando finalmente contestó, la joven, entre lágrimas, le confesó que su pareja la estaba acusando de haberse involucrado con él, y además le envió varios audios narrándole lo que le había dicho durante la llamada.

¿Qué decía 'Baby Demoni' en los audios que le envió a su amigo?

En medio del llanto, la influencer le relata a su amigo, que a su novio le enviaron unos audios donde le informan que ella y Alexis habían tenido relaciones.

Yo no sé, le mandaron unos audios diciéndole que usted y yo nos comi4m*s, que usted y yo nos encerrábamos juntos. Que aquel día estábamos los dos por allá quién sabe haciendo que", se escuchaba.

Parra cuenta que, al escuchar estos audios, decidió escribirle a la pareja de 'Baby Demoni' para decirle que todas las acusaciones eran falsas, y en la misma entrevista, el joven reveló el audio que le envió el hombre, en el que aseguraba tener pruebas que respaldaban su acusación.

¿Qué le pasó a 'Baby Demoni'?

Según versiones, la influencer habría silenciado su propia integridad. No obstante, familiares y allegados aseguran que su caso debe ser investigado y que presuntamente su pareja estaría involucrado.

Por ahora, mientras la familia vive su duelo, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes, pues dentro de la vivienda de la joven había una cámara de seguridad que esclarecería el caso.

