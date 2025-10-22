Leonela Calderón no se quedó callada: así respondió a Yoreli Rincón por hablar de su hermana Yina

El Stream Fighters 4 sigue generando polémica, pero esta vez no por el ring, sino por lo que pasó después. Tras el retiro de Yina Calderón y las abucheadas del público, miles de internautas reaccionaron al escándalo, entre ellos la futbolista Yoreli Rincón.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Qué dijo Yoreli Rincón sobre la batalla de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

En redes sociales, Yoreli Rincón, futbolista colombiana y actual jugadora del Palmeiras de Brasil, reaccionó al polémico momento del Stream Fighters 4 con unas declaraciones que rápidamente se viralizaron.

En sus historias de Instagram, la deportista comentó entre risas el instante en que el público lanzó objetos al ring tras el retiro de Yina Calderón, y bromeó sobre quienes intentaron intervenir para proteger a las participantes.

Yoreli Rincón se burla de Yina Calderón en Stream Fighters 4 / (Foto de AFP)

Con tono sarcástico, Yoreli insinuó que no era necesario defenderlas y que debían asumir la reacción del público. El comentario de la deportista generó una ola de reacciones y abrió paso a la respuesta de Leonela Calderón, hermana de Yina.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Cómo respondió Leonela Calderón al comentario de Yoreli Rincón?

Horas después, Leonela Calderón, hermana de Yina, decidió responder al comentario de la futbolista y compartió su opinión en Instagram.

En sus historias, reposteó el video de Yoreli Rincón junto a un mensaje en el que cuestionó la actitud de la deportista y la comparó con otras figuras del fútbol femenino.

“No me imagino a Catalina Usme o a Linda Caicedo opinando de estos temas. Con razón a la Selección no volvió ni de aguatera”, escribió.

Su respuesta, que rápidamente se volvió viral, fue alagada como una defensa directa hacia su hermana y una manera de ponerle límites a este tipo de comentarios.

La publicación de Leonela reavivó la conversación en torno al retiro de Yina Calderón y volvió a poner a la familia en el centro de la atención mediática.

Artículos relacionados Andy Rivera Ella es Ximemua, la creadora de contenido que Andy Rivera presentó como su novia en pleno show

¿Cómo reaccionó la familia de Yina Calderón tras la batalla en Stream Fighters 4?

La rápida salida de Yina Calderón del ring y las críticas posteriores no solo encendieron las redes, sino que también provocaron la reacción de su familia.

Leonela y sus hermanas se mostraron unidas en medio del escándalo, compartiendo mensajes de apoyo y afirmando que solo ellas conocen lo que realmente sucedió.

Los internautas resaltaron la cercanía entre las Calderón, quienes se apoyan cuando una de ellas enfrenta comentarios negativos. Aunque Yina no se ha referido directamente a las críticas recibidas, ha dejado claro que su decisión de abandonar el combate fue completamente consciente y que no se arrepiente de haberlo hecho.