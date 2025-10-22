Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Arias, hija de Felipe Arias, rompió el silencio sobre el tema de su salud e hizo revelación

La hija del presentador Felipe Arias de Noticias RCN aclaró el tema de la afección médica que le diagnosticaron y que causó revuelo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hija de Felipe Arias habló sobre su estado de salud
Hija de Felipe Arias habló sobre la polémica que se hizo por lo que confesó sobre su salud. (Foto Canal RCN)

El nombre de la hija de Felipe Arias, la influenciadora Sofía Arias, se ha apoderado de las tendencias en redes sociales luego que revelara la afección médica que le habían diagnosticado tiempo atrás.

¿Qué dijo Sofía Arias, hija del presentador Felipe Arias, sobre la polémica que se armó sobre su salud?

La joven creadora de contenido, reveló tiempo atrás que había sido diagnosticada con disautonomía. Una condición que según contó empezó a tener desde que estaba en el colegio.

Sofía explicó en su momento que cuando empezaba a hacer ejercicio o pruebas físicas terminaba demasiado fatigada, con sensación de mareo y hasta algunas veces se desmayaba.

En ese entonces Felipe Arias y Viviana Montenegro, padres de Sofía decidieron llevar al médico para que le hicieran exámenes, los cuales al principio no revelaban nada y salían perfectos.

Esto generó dudas en los médicos y empezaron a determinar que se podría tratar de un síncope, una pérdida repentina y breve del conocimiento causada por una disminución temporal del flujo sanguíneo al cerebro.

Sofía asegura que con el tiempo empezaron a pronunciarse los síntomas con mayor frecuencia y fue cuando ingresó a la universidad que llegó donde un cardiólogo que le dictaminó que tenía disautonomía.

“Identificaron que tengo un síncope llamado síncope cardio inhibitorio y eso hace que no solo se me baje la presión, sino que también se me bajen las frecuencias cardiacas a un nivel demasiado bajo”.

La mamá más querida de Los Chicaneros tocó la campana del hospital
Sofía Arias reveló que le detectaron una disautonomía. /Foto Freepik)

¿Qué reveló Sofía Arias sobre su estado de su salud?

Sofía Arias compartió un video recientemente en sus redes sociales en donde aseguró que había tomado la decisión de romper su silencio al ver todo lo que se había hablado de su estado de salud.

La joven confesó que la situación se le salió de las manos al ver que se tergiversaron sus declaraciones y estas empezaron a generar preocupación entre sus familiares y amigos.

Llegó un punto en el que tengo una cantidad de gente preocupada por mí y por mi salud (…) Esto ha llegado a muchísimas personas, entre eso, personas de mi universidad, profesores y demás.

Sofía aseguró que se encuentra bien de salud y que a pesar que es una condición médica que le molesta y le genera incomodidades en su día a día, no era una enfermedad que pusiera en riesgo la misma y que tenía controlada por medio de tratamientos.

¿Qué es la disautonomía, la afección médica que la hija de Felipe Arias reveló tener?

Sofía dejó claro que está bien de salud y que con el pasar de los días ha ido aprendiendo a conllevar esta condición médica.

Yo estoy bien gracias a Dios. Solo es algo que poco a poco voy a ir aprendiendo a manejar.

De acuerdo con la Clínica Mayo, una reconocida institución médica y de investigación con sede principal en Rochester, Minnesota, Estados Unidos.

La disautonomía es un trastorno del sistema nervioso autónomo, encargado de regular funciones involuntarias como la presión arterial, el ritmo cardíaco, la digestión y la temperatura corporal.

Cuando este sistema falla, la persona puede experimentar mareos, desmayos, palpitaciones, fatiga extrema y dificultad para tolerar el calor, entre otros síntomas. Aunque no tiene cura, puede controlarse con tratamiento médico y cambios en el estilo de vida.

