Melissa Gate reveló el motivo por el que decidió retirarse las prótesis de los glúteos

La creadora de contenido y ex participante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, confesó en una entrevista con el influencer mexicano Kunno que tuvo que retirarse las prótesis de sus glúteos tras un incidente doméstico.

¿Cuál fue el motivo por el que Melissa Gate tuvo que extraerse las prótesis de sus glúteos?

Según Melissa, todo ocurrió cuando en un día común y corriente se fue a duchar, y sin explicación alguna se deslizó, y para no pegarse en la cabeza, cayó de cola sufriendo un fuerte golpe en sus glúteos.

Tras el incidente, la creadora de contenido en medio de risas, le confesó a Kunno que se dio cuenta de que sus prótesis, no se habían reventado, pero sí se le subieron a la espalda, ocasionándole fuertes dolores musculares.

Asimismo, contó con humor, que aunque logró bajarse las prótesis, estás quedaron sueltas, por lo que decidió no ir de urgencias, sino hacer un préstamo en un banco para retirárselas con un profesional estético.

Melissa Gate relató al influencer mexicano Kunno, el doloroso proceso que tuvo que pasar con sus prótesis tras una fuerte caída. (Foto: Canal RCN)

¿Qué consecuencias le trajo la extracción de las prótesis de los glúteos a Melissa Gate?

Para Melissa, el proceso de recuperación resultó muy doloroso. Además de la dificultad para sentarse con comodidad, presentó un hematoma en la zona, que debió ser controlado mediante varios controles médicos y resonancias magnéticas.

Meli aseguró que aunque invirtió demasiado dinero y que aún lo está pagando, se arrepiente de haberse realizado este procedimiento y aseguró preferir tener su cola totalmente al natural.

Melissa Gate aseguró que se arrepintió de haberse realizado este procedimiento en su cuerpo. (Foto: Canal RCN)

¿Qué opinaron los internautas sobre la revelación que hizo Melissa Gate sobre sus glúteos?

Las críticas no dudaron en aparecer, y varios usuarios manifestaban, en medio de los comentarios del video que circula con esta confesión de Melissa, que la influencer era hipócrita por el hecho de haber criticado tanto a Karina García como a Yina Calderón por sus procedimientos estéticos.