Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate reveló el motivo por el que decidió retirarse las prótesis de los glúteos

Melissa Gate confesó al influencer mexicano Kunno que, por lo que vivió con sus glúteos, prefirió mantenerse al natural.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Melissa Gate finalista de La casa de los famosos Colombia 2025
Melissa Gate confesó a Kunno el difícil momento que pasó por la extracción de sus prótesis. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido y ex participante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, confesó en una entrevista con el influencer mexicano Kunno que tuvo que retirarse las prótesis de sus glúteos tras un incidente doméstico.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el motivo por el que Melissa Gate tuvo que extraerse las prótesis de sus glúteos?

Según Melissa, todo ocurrió cuando en un día común y corriente se fue a duchar, y sin explicación alguna se deslizó, y para no pegarse en la cabeza, cayó de cola sufriendo un fuerte golpe en sus glúteos.

Tras el incidente, la creadora de contenido en medio de risas, le confesó a Kunno que se dio cuenta de que sus prótesis, no se habían reventado, pero sí se le subieron a la espalda, ocasionándole fuertes dolores musculares.

Asimismo, contó con humor, que aunque logró bajarse las prótesis, estás quedaron sueltas, por lo que decidió no ir de urgencias, sino hacer un préstamo en un banco para retirárselas con un profesional estético.

Melissa Gate, en Buen Día, Colombia
Melissa Gate relató al influencer mexicano Kunno, el doloroso proceso que tuvo que pasar con sus prótesis tras una fuerte caída. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué consecuencias le trajo la extracción de las prótesis de los glúteos a Melissa Gate?

Para Melissa, el proceso de recuperación resultó muy doloroso. Además de la dificultad para sentarse con comodidad, presentó un hematoma en la zona, que debió ser controlado mediante varios controles médicos y resonancias magnéticas.

Meli aseguró que aunque invirtió demasiado dinero y que aún lo está pagando, se arrepiente de haberse realizado este procedimiento y aseguró preferir tener su cola totalmente al natural.

Melissa Gate finalista de La casa de los famosos Colombia 2025
Melissa Gate aseguró que se arrepintió de haberse realizado este procedimiento en su cuerpo. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué opinaron los internautas sobre la revelación que hizo Melissa Gate sobre sus glúteos?

Las críticas no dudaron en aparecer, y varios usuarios manifestaban, en medio de los comentarios del video que circula con esta confesión de Melissa, que la influencer era hipócrita por el hecho de haber criticado tanto a Karina García como a Yina Calderón por sus procedimientos estéticos.

Y criticando a las que acudieron a la ciencia médica, cuando a ella no le ha funcionado", "No que ella natural", "Con razón vive así tan frustrada", fueron solo alguno de los mensajes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera habría reaccionado a video con Beéle Talento nacional

Así habría reaccionado Isabella Ladera al video que se le filtró con Beéle

Tras filtrarse polémico junto a Beéle, la influenciadora Isabella Ladera rompió el silencio en redes: "Las mujeres se apagan".

Rebeca Castillo Talento nacional

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, rompió el silencio tras su renuncia en Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, reveló las razones a través de sus redes sociales por las cuales renunció de Miss Universe Colombia.

Taylor Swift y Travis Kelce Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce planean boda en Rhode Island: lo que se sabe

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al anunciar su compromiso y ya preparan boda para el verano en Rhode Island.

Lo más superlike

Yoga fácil: rutinas rápidas para entrenar el equilibrio Salud y Belleza

Cómo entrenar el equilibrio en minutos al día con estas 5 posturas de yoga fáciles de practicar

El yoga fortalece tu cuerpo y mente; estas posturas mejoran el equilibrio y previenen caídas en la vida diaria.

Miss Santander, Gloria Mutis, le quita el primer puesto a Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?