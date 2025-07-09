La Liendra relató cómo terminó siendo víctima de una insólita estafa en Nueva York
La Liendra contó a sus seguidores la manera tan absurda en que lo engañaron, luego de comprar unos audífonos en La Gran Manzana.
Entre risas, el influencer Carlos Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, contó a sus seguidores la estafa que sufrió y la inesperada sorpresa que encontró al comprar unos audífonos en las calles de Nueva York.
¿Cómo estafaron a La Liendra en Nueva York?
Según relató el quindiano en un video compartido en sus historias de Instagram, mientras visitaba el famoso Times Square junto a uno de sus acompañantes, se encontró con un hombre afrodescendiente que ofrecía artículos tecnológicos en la calle.
La Liendra se interesó en unos audífonos de diadema que el vendedor mostraba en su empaque original y con un aparente sello de seguridad, lo que le dio confianza para comprarlos.
Sin embargo, cuando se dispuso a estrenarlos al día siguiente, descubrió con sorpresa que dentro de la caja no había audífonos, sino un rollo de papel higiénico.
¿Cuánto llegó a perder La Liendra tras la estafa que sufrió en Nueva York?
El creador de contenido confesó que, aunque regateó el precio de los audífonos y creyó haber hecho una buena compra, terminó perdiendo 500 mil pesos colombianos.
Con una mezcla de molestia y risa, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, admitió que ahora entendía por qué el vendedor se negó a salir en los videos que suele grabar para sus redes sociales.
¿Qué hace La Liendra en Estados Unidos?
El joven de 25 años ha expresado que su visita a Estados Unidos tiene como propósito preparar un documental que compartirá en su cuenta de YouTube sobre los hechos ocurridos el 11 de septiembre con las Torres Gemelas.
El joven de 25 años ha expresado que su visita a Estados Unidos tiene como propósito preparar un documental que compartirá en su cuenta de YouTube sobre los hechos ocurridos el 11 de septiembre con las Torres Gemelas.

Con todo esto, no es la primera vez que La Liendra es víctima de una estafa en medio de sus viajes; sin embargo, lejos de verlo únicamente como una pérdida, el influencer acostumbra relatar estas experiencias con humor y autocrítica, transformándolas en anécdotas que pronto generan conversación entre sus seguidores, quienes disfrutan de su manera particular de convertir lo negativo en contenido divertido.