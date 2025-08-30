La Liendra llora tras ver que vuelve a tener éxito en redes y así lo registra

Hace dos días, el creador de contenido digital cafetero conocido como La Liendra publicó en su cuenta oficial de YouTube su más reciente documental de viajes, un contenido que le ha gustado hacer en los últimos años, el cual hizo al Nevado del Tolima, uno de los más altos del país, para conocer la nieve de Colombia.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra presumió la bandera de Colombia tras llegar a la cima del Nevado del Tolima

El video en esta plataforma ya cuenta con más de 780 mil vistas y 80 mil likes, convirtiéndose en uno de los más vistos de su canal con tan solo horas de haber sido publicado. Este éxito, al parecer, hizo que La Liendra se conmoviera bastante, pues ha estado dudando de sus capacidades y de su trabajo.

¿Por qué La Liendra lloró con el más reciente documental que publicó?

De hecho, 11 días antes de estrenar el documental, había anunciado que se retiraría de las redes sociales para buscar de nuevo su norte. Así pues, parece que lo encontró con este nuevo video y ver que vuelve a tener éxito haciendo lo que le gusta lo hizo llorar y grabarse para enviarle un mensaje a sus seguidores.

“Volví a creer en mí, justo cuando estaba seguro de que ya no podía” escribió el influencer en el video en el que está llorando, mientras ve el resultado del video en YouTube y aún con las heridas en su rostro que le dejó esa experiencia.

En los comentarios de esa reacción, están divididas las opiniones, pero la mayoría lo felicitan por el documental, pues consideran que fue un buen producto audiovisual para revelar la belleza de un lugar tan imponente en Colombia.

La Liendra conquistó el Nevado del Tolima con la bandera de Colombia en mano. (Foto Canal RCN).

¿Por qué La Liendra terminó con heridas en el rostro por subir al Nevado del Tolima?

Subir al Nevado del Tolima implica estar a más de 5200 metros sobre el nivel del mar y poner a prueba al cuerpo en lugares con una temperatura de varios grados bajo cero.

La Liendra explicó que se debe hacer con todas las medidas de seguridad posibles y con acompañamiento de un guía.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

No obstante, parece que él, en algunas oportunidades, fue irresponsable porque decidió meditar en medio de la nieve y sin camisa, por lo que casi pierde sus orejas, labios y dedos por una hipotermia, además de tener ceguera de nieve al no cuidarse los ojos. Finalmente, también aseguró haber sufrido varias y fuertes caídas.