Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra llora tras ver que vuelve a tener éxito en redes y así lo registra

Tras su participación en La casa de los famosos Colombia, La Liendra decidió tener una experiencia que casi le cuesta su salud y tuvo éxito en sus redes.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La Liendra llora con el éxito de su más reciente documental en YouTube que le costó parte de su salud.
La Liendra llora con el éxito de su más reciente documental en YouTube.

Hace dos días, el creador de contenido digital cafetero conocido como La Liendra publicó en su cuenta oficial de YouTube su más reciente documental de viajes, un contenido que le ha gustado hacer en los últimos años, el cual hizo al Nevado del Tolima, uno de los más altos del país, para conocer la nieve de Colombia.

Artículos relacionados

El video en esta plataforma ya cuenta con más de 780 mil vistas y 80 mil likes, convirtiéndose en uno de los más vistos de su canal con tan solo horas de haber sido publicado. Este éxito, al parecer, hizo que La Liendra se conmoviera bastante, pues ha estado dudando de sus capacidades y de su trabajo.

¿Por qué La Liendra lloró con el más reciente documental que publicó?

De hecho, 11 días antes de estrenar el documental, había anunciado que se retiraría de las redes sociales para buscar de nuevo su norte. Así pues, parece que lo encontró con este nuevo video y ver que vuelve a tener éxito haciendo lo que le gusta lo hizo llorar y grabarse para enviarle un mensaje a sus seguidores.

“Volví a creer en mí, justo cuando estaba seguro de que ya no podía” escribió el influencer en el video en el que está llorando, mientras ve el resultado del video en YouTube y aún con las heridas en su rostro que le dejó esa experiencia.

En los comentarios de esa reacción, están divididas las opiniones, pero la mayoría lo felicitan por el documental, pues consideran que fue un buen producto audiovisual para revelar la belleza de un lugar tan imponente en Colombia.

La Liendra llevó el tricolor colombiano a la cima del Nevado del Tolima
La Liendra conquistó el Nevado del Tolima con la bandera de Colombia en mano. (Foto Canal RCN).

¿Por qué La Liendra terminó con heridas en el rostro por subir al Nevado del Tolima?

Subir al Nevado del Tolima implica estar a más de 5200 metros sobre el nivel del mar y poner a prueba al cuerpo en lugares con una temperatura de varios grados bajo cero.

La Liendra explicó que se debe hacer con todas las medidas de seguridad posibles y con acompañamiento de un guía.

Artículos relacionados

No obstante, parece que él, en algunas oportunidades, fue irresponsable porque decidió meditar en medio de la nieve y sin camisa, por lo que casi pierde sus orejas, labios y dedos por una hipotermia, además de tener ceguera de nieve al no cuidarse los ojos. Finalmente, también aseguró haber sufrido varias y fuertes caídas.

Orgullo patrio: La Liendra presumió la bandera en el Nevado del Tolima
La Liendra mostró la bandera de Colombia tras conquistar el Nevado del Tolima. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exeditor de Karina García habla tras polémica filtración de audios: “perdón” Karina García

Exeditor de Karina García se pronunció tras filtración de audios con Laura González: “perdón”

Camilo Brand, exeditor de Karina García, se pronunció con voz entrecortada sobre los audios filtrados con Laura González.

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity declara a Yepes como "suyo" con interesante y divertido video. Caterin Escobar

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity sorprende al mostrar cómo “marca territorio” con Yepes

La bella actriz y participante de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar, les dio a entender a sus seguidores que Yepes es “suyo”.

Yina Calderón sobre su corte con Melissa Gate: “Ya pasé esa etapa” Melissa Gate

¿Yina Calderón se cansó del corte que le hizo Melissa Gate?: “Ya pasé esa etapa”

Yina Calderón sorprendió al referirse a su actual corte de cabello, mismo que Melissa Gate le realizó en La casa de los famosos.

Lo más superlike

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

La hija de Daddy Yankee impactó con su cambio físico tras dejar el consumo de azúcar; esto dicen los expertos.

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón